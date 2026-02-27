Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
E pazakontë! ‘Stuhi’ me karkaleca në Sahara
Transmetuar më 27-02-2026, 13:08

Shoferët në Sahara Desert janë përballur me një fenomen të pazakontë: automjetet e tyre u goditën nga një masiv karkalecash, duke krijuar një “pritë” të paparashikueshme në rrugë.

“Kaluam nëpër tufa karkalecash, ishte e pazakontë. Me kamerën arrita të kap disa pamje”, tha Salah Abdelhadi.

Fenomeni ka prekur gjithashtu ishujt Kanarie, përfshirë "Lanzarote", Tenerife dhe Fuerteventura, ku ushtria e karkalecave ka shkaktuar shqetësim për banorët dhe transportin.

Sipas Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë të Kombeve të Bashkuara, karkalecat e shkretëtirës konsiderohen ndër dëmtuesit më shkatërrues emigratorë në botë, duke kërcënuar të korrat dhe aktivitetet ekonomike në zonat e prekura.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

