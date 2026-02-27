E pazakontë! ‘Stuhi’ me karkaleca në Sahara

Shoferët në Sahara Desert janë përballur me një fenomen të pazakontë: automjetet e tyre u goditën nga një masiv karkalecash, duke krijuar një “pritë” të paparashikueshme në rrugë.
“Kaluam nëpër tufa karkalecash, ishte e pazakontë. Me kamerën arrita të kap disa pamje”, tha Salah Abdelhadi.
Fenomeni ka prekur gjithashtu ishujt Kanarie, përfshirë "Lanzarote", Tenerife dhe Fuerteventura, ku ushtria e karkalecave ka shkaktuar shqetësim për banorët dhe transportin.
Sipas Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë të Kombeve të Bashkuara, karkalecat e shkretëtirës konsiderohen ndër dëmtuesit më shkatërrues emigratorë në botë, duke kërcënuar të korrat dhe aktivitetet ekonomike në zonat e prekura.
Es el impresionante enjambre de langostas que ha llegado a la isla de Lanzarote desde el Sáhara. En este video, la marea de langostas sorprendía a los conejeros en Famara, camino a San Juan. pic.twitter.com/tq4sRRSXyQ— RTVECanarias (@RTVECanarias) February 25, 2026
