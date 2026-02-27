Vizita e Begajt, Presidentja e Maqedonisë së Veriut: ‘Me Shqipërinë nuk kemi çështje të hapura’!

Shkup- Presidentja e Republika e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska Davkova, e cila priti sot homologun shqiptar Bajram Begaj, deklaroi se Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria nuk kanë çështje të hapura dhe kanë një bazë të zgjeruar për bashkëpunim.
“Kjo vizitë konfirmon marrëdhëniet e mira fqinjësore të ndërtuara mbi respekt të ndërsjellë. Ne nuk kemi konteste të hapura; derisa nuk kemi konteste, kemi bazë të zgjeruar për bashkëpunim. Është e nevojshme të zhvillojmë lidhje infrastrukturore, ndërsa tema kryesore është perspektiva evropiane”, tha Siljanovska.
Ajo theksoi se Shqipëria është më afër realizimit të këtij rrugëtimi dhe shprehu kënaqësinë për progresin rajonal: “Përveç Shqipërisë dhe Malit të Zi, shoh hapa evropianë edhe për gjithë Ballkanin Perëndimor. Ne jemi të vendosur dhe të përkushtuar ndaj integrimit në BE, i cili realizohet përmes reformave, veçanërisht në sundimin e së drejtës, luftën kundër korrupsionit dhe fuqizimin e institucioneve demokratike.”
