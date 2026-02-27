Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident me 2 të plagosur në rrugën Durrës-Tiranë. Drejtuesi i mjetit përplaset me policinë për dyshimet e hedhura
Transmetuar më 27-02-2026, 13:19

Aksident me 2 persona të plagosur në rrugën Durrës-Tiranë. Dhe pas kësaj telashet nuk u ndalën për drejtuesin e mjetit pasi ai u përplas verbalishtme policinë për dyshimet e hedhura nga uniformat blu.

Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë tha sot se specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin S. H., 51 vjeç, banor i Tiranës.

Ai akuzohet se në autostradën “Durrës-Tiranë”, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi automjetin që drejtonte dhe për pasojë automjeti është përplasur me bordurën anësore të rrugës.

Si pasojë është dëmtuar drejtuesi i automjetit dhe pasagjeri, të cilët ndodhen në kujdesin e mjekëve.

51-vjeçari nuk i është bindur urdhrit të punonjësit të Policisë, për kryerjen e testit të alkoolit, ndaj iu mor një kampion gjaku.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.

Foto arkiv

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

