Aksident me 2 të plagosur në rrugën Durrës-Tiranë. Drejtuesi i mjetit përplaset me policinë për dyshimet e hedhura

Aksident me 2 persona të plagosur në rrugën Durrës-Tiranë. Dhe pas kësaj telashet nuk u ndalën për drejtuesin e mjetit pasi ai u përplas verbalishtme policinë për dyshimet e hedhura nga uniformat blu.
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë tha sot se specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin S. H., 51 vjeç, banor i Tiranës.
Ai akuzohet se në autostradën “Durrës-Tiranë”, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi automjetin që drejtonte dhe për pasojë automjeti është përplasur me bordurën anësore të rrugës.
Si pasojë është dëmtuar drejtuesi i automjetit dhe pasagjeri, të cilët ndodhen në kujdesin e mjekëve.
51-vjeçari nuk i është bindur urdhrit të punonjësit të Policisë, për kryerjen e testit të alkoolit, ndaj iu mor një kampion gjaku.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.
