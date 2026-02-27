Juglindja e izoluar nga bllokimi i Librazhd–Prrenjas, Shoqëria Civile paralajmëron protestë: ‘Izolimi po dëmton ekonominë’

TIRANË, 27 shkurt 2026 | Përfaqësues të shoqërisë civile në Qarku Korçë kanë reaguar lidhur me situatën e krijuar pas rrëshqitjes dhe bllokimit të aksit kombëtar Librazhd–Prrenjas, segment kyç i lidhjes mes Korçë dhe Tiranës.
Sipas tyre, ky bllokim ka shkaktuar pasoja të menjëhershme ekonomike dhe sociale për juglindjen e vendit, duke kufizuar lëvizjen e qytetarëve, rritur kostot e transportit dhe vështirësuar funksionimin normal të bizneseve. Sektori i turizmit, transportit dhe tregtisë konsiderohen ndër më të prekurit, ndërsa devijimi drejt akseve alternative rrit rrezikun për sigurinë rrugore për shkak të fluksit të madh dhe kushteve të paqëndrueshme të infrastrukturës.
Shoqëria civile thekson se izolimi po ndikon drejtpërdrejt në ekonominë familjare dhe në zinxhirin e furnizimit me mallra. Një shqetësim i veçantë lidhet me furnizimin me karburant, pasi kamionët e naftës do të devijohen përmes Kosovës dhe jo nga Maqedonia e Veriut, gjë që mund të sjellë kosto shtesë dhe rritje çmimesh në tregun vendas.
Në reagimin e tyre publik, përfaqësuesit e shoqërisë civile i kanë bërë thirrje institucioneve qendrore, përfshirë Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar, të ndërhyjnë urgjentisht dhe të publikojnë një plan me afate konkrete për stabilizimin e zonës dhe rikthimin e qarkullimit të sigurt.
Kërkesat kryesore të Shoqërisë Civile
Përmirësim i menjëhershëm i akseve alternative
Masa lehtësuese ekonomike për bizneset dhe qytetarët e prekur
Garanci për furnizim të pandërprerë me mallra dhe karburant
Raportim periodik publik mbi ecurinë e punimeve
Shoqëria civile nënvizon se Qarku Korçë përbën një nyje ekonomike dhe ndërkufitare të rëndësishme për vendin, dhe bllokimi i këtij aksi nuk është thjesht një problem rajonal, por një çështje me impakt kombëtar që kërkon zgjidhje të menjëhershme dhe transparente.
