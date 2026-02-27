Vdes 17-vjeçari në Loutraki nga goditja me thikë në zemër, plagoset një tjetër i ri

KORINTH, Greqi – Një 17-vjeçar në Loutraki ka ndërruar jetë në Spitalin e Korinthit si pasojë e goditjeve me thikë.
Sipas informacioneve, një nga plagët e tij ishte në kraharor, dhe goditja e kishte prekur zemrën.
Më parë, një 19-vjeçar ishte dërguar në spitalin e Loutrakit me plagë në zonën e barkut, të cilat nuk ishin serioze. Megjithatë, mjekët i këshilluan që të transportohej në një spital në Athinë.
19-vjeçari deklaroi se plagosja kishte ndodhur nga një aksident rrugor, por mjekët mendojnë se bëhet fjalë për plagë nga thika.
Autoritetet vlerësojnë se të dy incidentet lidhen dhe se ka pasur përleshje para vdekjes së 17-vjeçarit.
