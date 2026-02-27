Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Abuzime me tenderat në UBT, SPAK kërkon rreth 34 vite burg për të pandehurit
Transmetuar më 27-02-2026, 11:16

TIRANË, 27 shkurt 2026 |  SPAK ka lexuar pretencën për të pandehurit e Universiteti Bujqësor i Tiranës, të cilët u gjykuan me procedurë të shkurtuar për abuzime me tendera.

Prokurori Dritan Prençi ka kërkuar 34 vite e 6 muaj burg për 23 të pandehur, ndërsa 5 të tjerë po gjykohen veçmas sipas procedurës së zakonshme.

Pretenca e SPAK për disa të pandehur

Edmond Terthorja – 3 vite burg, ulje 1/3, humbje e të drejtës për funksione publike 5 vite

Amarildo Lleshi – 3 vite burg, ulje 1/3, humbje e të drejtës për funksione publike 5 vite

Serafin Skenderi – 3 vite burg, ulje 1/3, humbje e të drejtës për funksione publike 5 vite

Altin Murto – 3 vite burg, ulje 1/3, humbje e të drejtës për funksione publike 5 vite

Klara Jahollari – 1 vit burg, ekzekutim i pezulluar, 150 orë shërbim prove

Agim Sefa – 1.6 vite burg, ekzekutim i pezulluar, shërbim prove 2 vite

Mehmet Qoshja – 1.6 vite burg, ekzekutim i pezulluar, shërbim prove 2 vite

Enkeleida Sallaku – 1 vit burg, ulje 1/3, shërbim prove 150 orë

Romina Koto – 1 vit burg, ulje 1/3, shërbim prove 150 orë

Artur Koleci – 1.6 vite burg, ulje 1/3, shërbim prove 2 vite

Blenard Spaho – 1.6 vite burg, ulje 1/3, shërbim prove 2 vite

Tedi Proda – 1.6 vite burg, ulje 1/3, shërbim prove 2 vite

Elvira Shtogu – 1 vit burg, ulje 1/3, shërbim prove 150 orë

Tone Vukaj – 1 vit burg, ulje 1/3, shërbim prove 150 orë

Eridiana Cuni – 1 vit burg, ulje 1/3, shërbim prove 150 orë

Erjola Kopali – 1 vit burg, ulje 1/3, shërbim prove 150 orë

Etleva Shore – 1 vit burg, ulje 1/3, shërbim prove 150 orë

Ilir Kapaj – 1.6 vite burg, ulje 1/3, shërbim prove 2 vite

Radion Dhromi – 1.6 vite burg, ulje 1/3, shërbim prove 2 vite

Klea Lekoçaj – 1 vit burg, ulje 1/3, shërbim prove 150 orë

Mimoza Sefa – 1 vit burg, ulje 1/3, shërbim prove 150 orë

Mimoza Shehu – 1 vit burg, ulje 1/3, shërbim prove 150 orë

Rezearta Dervishi – 1 vit burg, ulje 1/3, shërbim prove 150 orë

Pesë të pandehurit e tjerë – Piro Zoga, Ilir Kusi, Bejo Bizhga, Dritan Laçi dhe Arjan Buliaj – po gjykohen me procedurë të zakonshme, veçmas nga grupi i mësipërm.

Gjykata e Posaçme ka caktuar seancën e radhës më 18 mars, ku do të bëhet mbrojtja dhe më pas shpallet vendimi përfundimtar.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...