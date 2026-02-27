Abuzime me tenderat në UBT, SPAK kërkon rreth 34 vite burg për të pandehurit

TIRANË, 27 shkurt 2026 | SPAK ka lexuar pretencën për të pandehurit e Universiteti Bujqësor i Tiranës, të cilët u gjykuan me procedurë të shkurtuar për abuzime me tendera.
Prokurori Dritan Prençi ka kërkuar 34 vite e 6 muaj burg për 23 të pandehur, ndërsa 5 të tjerë po gjykohen veçmas sipas procedurës së zakonshme.
Pretenca e SPAK për disa të pandehur
Edmond Terthorja – 3 vite burg, ulje 1/3, humbje e të drejtës për funksione publike 5 vite
Amarildo Lleshi – 3 vite burg, ulje 1/3, humbje e të drejtës për funksione publike 5 vite
Serafin Skenderi – 3 vite burg, ulje 1/3, humbje e të drejtës për funksione publike 5 vite
Altin Murto – 3 vite burg, ulje 1/3, humbje e të drejtës për funksione publike 5 vite
Klara Jahollari – 1 vit burg, ekzekutim i pezulluar, 150 orë shërbim prove
Agim Sefa – 1.6 vite burg, ekzekutim i pezulluar, shërbim prove 2 vite
Mehmet Qoshja – 1.6 vite burg, ekzekutim i pezulluar, shërbim prove 2 vite
Enkeleida Sallaku – 1 vit burg, ulje 1/3, shërbim prove 150 orë
Romina Koto – 1 vit burg, ulje 1/3, shërbim prove 150 orë
Artur Koleci – 1.6 vite burg, ulje 1/3, shërbim prove 2 vite
Blenard Spaho – 1.6 vite burg, ulje 1/3, shërbim prove 2 vite
Tedi Proda – 1.6 vite burg, ulje 1/3, shërbim prove 2 vite
Elvira Shtogu – 1 vit burg, ulje 1/3, shërbim prove 150 orë
Tone Vukaj – 1 vit burg, ulje 1/3, shërbim prove 150 orë
Eridiana Cuni – 1 vit burg, ulje 1/3, shërbim prove 150 orë
Erjola Kopali – 1 vit burg, ulje 1/3, shërbim prove 150 orë
Etleva Shore – 1 vit burg, ulje 1/3, shërbim prove 150 orë
Ilir Kapaj – 1.6 vite burg, ulje 1/3, shërbim prove 2 vite
Radion Dhromi – 1.6 vite burg, ulje 1/3, shërbim prove 2 vite
Klea Lekoçaj – 1 vit burg, ulje 1/3, shërbim prove 150 orë
Mimoza Sefa – 1 vit burg, ulje 1/3, shërbim prove 150 orë
Mimoza Shehu – 1 vit burg, ulje 1/3, shërbim prove 150 orë
Rezearta Dervishi – 1 vit burg, ulje 1/3, shërbim prove 150 orë
Pesë të pandehurit e tjerë – Piro Zoga, Ilir Kusi, Bejo Bizhga, Dritan Laçi dhe Arjan Buliaj – po gjykohen me procedurë të zakonshme, veçmas nga grupi i mësipërm.
Gjykata e Posaçme ka caktuar seancën e radhës më 18 mars, ku do të bëhet mbrojtja dhe më pas shpallet vendimi përfundimtar.
