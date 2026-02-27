Rama mbledh qeverinë, Balluku, Vengu e Spiropali nuk marrin pjesë pas shkarkimit

Pak orë pas ndryshimeve në kabinetin qeveritar, kryeministri Edi Rama ka mbledhur mëngjesin e së premtes ministrat e qeverisë.
Tashmë e shkarkuar, Belinda Balluku nuk iu bashkua mbledhjes së qeverisë, bashkë me dy ministrat e tjerë të larguar nga kabineti, Pirro Vengu, ish-ministër i Mbrojtjes, dhe Elisa Spiropali, ish-ministre e Jashtme.
Mbledhja e djeshme, më 26 shkurt, që zgjati 9 orë, përfundoi me ndryshime të thella në përbërjen e Këshilli i Ministrave.
Ndryshimet kryesore në qeveri
Albana Koçiu – zv.kryeministre, zëvendëson Belinda Ballukun
Besfort Lamallari – ministër i Brendshëm, zëvendëson Albana Koçiun
Toni Gogu – ministër i Drejtësisë, zëvendëson Besfort Lamallarin
Ferit Hoxha – ministër i Jashtëm, zëvendëson Elisa Spiropalin
Enea Karakaçi – ministër i Infrastrukturës dhe Energjitikës, zëvendëson Belinda Ballukun
Ermal Nufi – ministër i Mbrojtjes, largohet Pirro Vengu
Eriona Ismaili – ministër për Marrëdhëniet me Parlamentin, zëvendëson Toni Gogun
Ky riorganizim tregon një lëvizje të thellë në nivel drejtues, ndërsa mbledhja e sotme e qeverisë synon të finalizojë disa vendime të rëndësishme pas rokadës.
