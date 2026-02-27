Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rama mbledh qeverinë, Balluku, Vengu e Spiropali nuk marrin pjesë pas shkarkimit
Transmetuar më 27-02-2026, 10:57

Pak orë pas ndryshimeve në kabinetin qeveritar, kryeministri Edi Rama ka mbledhur mëngjesin e së premtes ministrat e qeverisë.

Tashmë e shkarkuar, Belinda Balluku nuk iu bashkua mbledhjes së qeverisë, bashkë me dy ministrat e tjerë të larguar nga kabineti, Pirro Vengu, ish-ministër i Mbrojtjes, dhe Elisa Spiropali, ish-ministre e Jashtme.

Mbledhja e djeshme, më 26 shkurt, që zgjati 9 orë, përfundoi me ndryshime të thella në përbërjen e Këshilli i Ministrave.

Ndryshimet kryesore në qeveri

Albana Koçiu – zv.kryeministre, zëvendëson Belinda Ballukun

Besfort Lamallari – ministër i Brendshëm, zëvendëson Albana Koçiun

Toni Gogu – ministër i Drejtësisë, zëvendëson Besfort Lamallarin

Ferit Hoxha – ministër i Jashtëm, zëvendëson Elisa Spiropalin

Enea Karakaçi – ministër i Infrastrukturës dhe Energjitikës, zëvendëson Belinda Ballukun

Ermal Nufi – ministër i Mbrojtjes, largohet Pirro Vengu

Eriona Ismaili – ministër për Marrëdhëniet me Parlamentin, zëvendëson Toni Gogun

Ky riorganizim tregon një lëvizje të thellë në nivel drejtues, ndërsa mbledhja e sotme e qeverisë synon të finalizojë disa vendime të rëndësishme pas rokadës.

