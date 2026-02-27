Një ditë pas ndryshimeve në kabinet, Rama mbledh sot qeverinë në Kryeministri

TIRANË, 27 shkurt 2026 – Kryeministri Edi Rama pritet të mbledhë sot qeverinë në mbledhjen e përjavshme në ambientet e Këshilli i Ministrave.
Mbledhja vjen vetëm një ditë pas ndryshimeve të thella në kabinetin qeveritar, ku u shkarkuan tre ministra dhe u ndryshuan portofolet e katër të tjerëve. Mbledhja e qeverisë kishte qenë e shtyrë prej dy javësh, ndërsa sot pritet të merren disa vendime.
Ndryshimet në qeveri
Belinda Balluku largohet nga detyra dhe zëvendësohet nga Albana Koçiu.
Besfort Lamallari emërohet ministër i Brendshëm, duke zëvendësuar Albana Koçiun.
Toni Gogu merr detyrën e ministrit të Drejtësisë, në vend të Besfort Lamallarit.
Ferit Hoxha emërohet ministër i Jashtëm, ndërsa largohet Elisa Spiropali.
Enea Karakafi emërohet ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, duke zëvendësuar Belinda Ballukun.
Ermal Nufi merr detyrën e ministrit të Mbrojtjes, ndërsa largohet Pirro Vengu.
Eriona Ismaili emërohet ministre për Marrëdhëniet me Parlamentin, duke zëvendësuar Toni Gogun.
Lëvizjet në kabinet konsiderohen si një riorganizim i rëndësishëm në nivel drejtues, ndërsa mbetet për t’u parë se cilat do të jenë prioritetet që do të dalin nga mbledhja e sotme e qeverisë.
