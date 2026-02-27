Sot java e 26-të e Superiores. Përplasjet e forta për fundin dhe kreun e tabelës

TIRANË, 27 shkurt 2026 – Java e 26-të e kampionatit Kategoria Superiore nis me klasiken e futbollit shqiptar mes Vllaznia dhe Tirana, sfidë që do të zhvillohet në stadiumin Stadiumi Loro Boriçi.
Dy skuadrat me histori në futbollin shqiptar vijnë në këtë përballje me objektivin e qartë për t’u rikthyer te fitorja dhe për të konsoliduar pozitat në renditje.
Java do të vijojë të shtunën me katër takime të tjera. Vora pret në fushën e saj Dinamo City, në një duel ku të dyja ekipet synojnë rezultat pozitiv.
Në të njëjtën ditë zhvillohen edhe dy ndeshje të tjera: Partizani përballet me Egnatia në “Arena e Demave”, ndërsa AF Elbasani luan ndaj Bylis në stadiumin Elbasan Arena. Të katër skuadrat vijnë pas rezultateve pozitive në javën e kaluar.
Java e 26-të mbyllet me përballjen mes Teuta dhe Flamurtari në stadiumin Stadiumi Niko Dovana. Durrsakët synojnë fitoren e tretë radhazi në kampionat, ndërsa vlonjatët, që ndodhen në fundin e tabelës, kërkojnë rikthimin te suksesi.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd