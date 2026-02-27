Ndryshime në komisariatet e disa qyteteve, lëvizin disa drejtues (EMRAT)

TIRANË, 27 shkurt 2026 – Policia e Shtetit ka ndërmarrë një sërë ndryshimesh në nivelet drejtuese të komisariateve në disa qytete të vendit.
Burime bëjnë me dije se Luan Sinanaj, i cili mbante postin e shefit të Komisariatit të Krujës, është transferuar në drejtimin e Komisariatit të Pogradecit.
Ndërkohë, drejtimi i Komisariatit në Krujë i është besuar Santiljano Ndreut. Ai vjen në këtë detyrë pas përvojës si shef i Krimeve në Komisariatin Nr. 5 në Kamëz, ku ka drejtuar sektorin e hetimeve.
Po ashtu, Gentian Dedej është emëruar në krye të Komisariatit të Policisë së Bulqizës.
Ndryshimet bëhen në kuadër të riorganizimit të strukturave drejtuese dhe forcimit të menaxhimit në nivel vendor.
