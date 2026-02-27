Caktohet me short trupa gjykuese për çështjen ndaj Erion Veliajt. Emrat

Tiranë, 27 shkurt 2026– Është caktuar me short trupa gjykuese që do të shqyrtojë çështjen penale në ngarkim të Erion Veliaj.
Sipas njoftimit zyrtar, gjykimi do të zhvillohet nga treshja e përbërë nga gjyqtaret Engjëllushe Tahiri, Alma Kodraliu dhe Rudina Palloj.
Më 9 shkurt, Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar vendosi kalimin për gjykim të dosjes në ngarkim të kryebashkiakut të Tiranës, bashkëshortes së tij, Ajola Xoxa, si dhe 28 personave dhe shoqërive të tjera të përfshira në të njëjtën çështje.
Procesi pritet të vijojë me seancat paraprake procedurale, ndërsa palët do të paraqesin pretendimet dhe provat përkatëse para trupit gjykues.
