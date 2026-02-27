Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Nis në Hagë gjykimi ndaj Hashim Thaçit dhe katër të akuzuarve për pengim të drejtësisë
Transmetuar më 27-02-2026, 09:07

Hagë, 27 shkurt 2026- Në Dhomat e Specializuara të Kosovës, me seli në Hagë, sot zhvillohen deklaratat hyrëse në gjykimin ndaj Hashim Thaçi, Bashkim Smakaj, Isni Kilaj, Fadil Fazliu dhe Hajredin Kuçi, të akuzuar për pengim të drejtësisë.

Seanca është caktuar të nisë në orën 09:30 dhe pritet të përfundojë rreth orës 16:00.

Sipas aktakuzës, të akuzuarit dyshohet se kanë vënë në dispozicion informacione konfidenciale që lidhen me dëshmitarë dhe se kanë dhënë udhëzime për të ndikuar në dëshmitë e tyre, me qëllim të pengimit të rrjedhës normale të procesit gjyqësor.

Të pesë të akuzuarit janë vetëdeklaruar të pafajshëm për akuzat që u vihen në barrë.

Pas përfundimit të deklaratave hyrëse, Prokuroria pritet të vijojë me paraqitjen e provave para trupit gjykues. Seancat e radhës janë planifikuar të mbahen nga 2 deri më 6 mars.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...