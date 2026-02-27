Zbulim tronditës në ujërat e lumit Osum

Një zbulim tronditës për familjarët e një gruaje në Berat, ata nxorën trupin e pajetë të nënës së tyre.
Sot ereth orës 07:40, është nxjerrë nga familjarët, nga ujërat e lumit Osum, trupi i pajetë i shtetases M. M., 58 vjeçe, raporton noa.al.
Policia tha se dyshohet që gruaja ka marrë një vendim tragjik dhe është vetëmbytur në lumë.
Sipas deklarimit të familjarëve, e ndjera mendohet se vuante nga probleme të shëndetit mendor.
Kërkimet nisën pasi gruaja ishte larguar nga banesa, dje, rreth orës 19:00. Familjarët rendën ta kërkojnë dhe gjurmët i çuan buzë lumit Osum ku edhe u futën që ta kërkojnë.
Grupi hetimor është në vendngjarje dhe po punon për sqarimin dhe dokumentimin e rrethanave të rastit.
