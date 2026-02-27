Ndryshimet ligjore për pagat e funksionarëve nxisin debat në Maqedoninë e Veriut

Shkup, 27 shkurt 2026 – Debati mbi pagat e funksionarëve publikë është rikthyer në qendër të vëmendjes në Maqedonia e Veriut, pasi Kuvendi miratoi me procedurë të përshpejtuar një paketë ndryshimesh ligjore që ulin koeficientin për llogaritjen e pagave të zyrtarëve të lartë.
Ndryshimet prekin ligjet për pagat e deputetëve, personave të zgjedhur dhe të emëruar, gjyqtarëve, prokurorëve si dhe anëtarëve të Këshillit të Prokurorëve dhe Këshillit Gjyqësor. Ato hyjnë në fuqi pak ditë para ekzekutimit të pagave të muajit shkurt për mbi një mijë funksionarë.
Ulen koeficientet, por jo domosdoshmërisht pagat
Sipas sindikatave, ulja e koeficientit “ha” rritjen e bazës së përllogaritjes së pagës, çka do të thotë se ndikimi neto në pagat mujore është minimal.
Për shembull, kryeministri Hristijan Mickoski, me uljen e koeficientit nga 3.47 në 3.17, në mars do të marrë pagë bazë prej 140.469 denarësh, pothuajse e njëjtë me atë aktuale. Me shtesën për stazhin 12 për qind, paga e tij arrin në 157.569 denarë. Pa uljen e koeficientit, paga bazë do të ishte 153.762 denarë, ndërsa me stazh do të shkonte në 184.514 denarë.
Edhe paga bazë e presidentes Gordana Silanovska Davkova mbetet 140.469 denarë, ndërsa me 40 vite stazh arrin në 168.824 denarë.
Koeficienti i deputetëve ulet nga 2.69 në 2.45, duke e çuar pagën nga 108.877 në 108.564 denarë. Ministrat, me uljen e koeficientit nga 2.85 në 2.6, do të marrin 115.211 denarë nga 115.353 sa ishte më parë.
Përplasje politike
Deputeti i VMRO-DPMNE-së, Bojan Stojanoski, deklaroi se ulja e koeficienteve synon të reduktojë barrën buxhetore dhe të harmonizojë pagat me mundësitë reale ekonomike të shtetit.
Nga ana tjetër, deputeti i LSDM-së, Oliver Spasovski, e cilësoi këtë si manipulim, duke argumentuar se nuk mund të konsiderohet ulje një shumë që ende nuk është përfituar. Ai theksoi se prioritet duhet të jetë rritja e pagës minimale dhe përmirësimi i standardit të punëtorëve.
Reagimi i sindikatave dhe prokurorëve
Kryetari i Lidhjes së Sindikatave, Sllobodan Trendafilov, deklaroi se propozimi i tyre për ta lidhur pagën e funksionarëve me pagën minimale – që do të sillte ulje reale prej rreth 40 për qind – nuk u mbështet nga asnjë deputet.
Ndërkohë, Shoqata e Prokurorëve reagoi ashpër, duke e cilësuar antikushtetuese ndërhyrjen në koeficientet e pagave. Sipas tyre, ndryshimet cenojnë pavarësinë e prokurorëve përmes presionit ekonomik. Pagat e prokurorëve aktualisht variojnë nga 90.000 deri në 130.000 denarë, ndërsa shtesat për kompleksitetin e punës, sipas tyre, prej vitesh nuk paguhen për mungesë fondesh.
Deputeti i VMRO-DPMNE-së, Brane Petrushevski, u kundërpërgjigj duke theksuar se përparësi duhet të jetë rritja e besimit të qytetarëve te sistemi i drejtësisë.
Ulja e tretë pas vendimit të Kushtetueses
Kjo është hera e tretë që ndërhyhet në koeficientet e pagave të funksionarëve, pasi Gjykata Kushtetuese “zhbllokoi” bazën e përllogaritjes. Ndryshime të ngjashme u miratuan edhe në vitin 2024, si nga qeveria aktuale, ashtu edhe nga pushteti i mëparshëm i udhëhequr nga LSDM dhe BDI.
Debati mbetet i hapur nëse këto masa përfaqësojnë realisht kursim buxhetor apo thjesht një riformatim teknik të mënyrës së llogaritjes së pagave të zyrtarëve të lartë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd