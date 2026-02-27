Pakistani bombardon Kabulin pas përleshjeve kufitare

Kabul/Islamabad, 27 shkurt 2026 – Tensionet mes Pakistan dhe Afganistan janë përshkallëzuar ndjeshëm pas sulmeve ajrore të ndërmarra nga Pakistani ndaj objektivave në Kabul dhe në dy provinca të tjera afgane.
Të paktën tre shpërthime u dëgjuan në Kabul në orët e para të mëngjesit të së premtes, por nuk ka ende informacione të konfirmuara mbi vendndodhjen e saktë të goditjeve apo për viktima të mundshme.
Sulmet vijnë vetëm disa orë pas një përplasjeje kufitare mes forcave të dy vendeve. Pas muajsh tensionesh, forcat afgane kishin sulmuar trupat kufitare pakistaneze mbrëmjen e së enjtes, në atë që autoritetet talebane e cilësuan si kundërpërgjigje ndaj sulmeve të mëparshme ajrore.
Sipas raportimit të The Guardian, bombardimet përbëjnë përshkallëzimin më të fundit të dhunës mes dy fqinjëve, të cilët në vitin 2025 kishin nënshkruar një armëpushim të ndërmjetësuar nga Katari.
Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, deklaroi se forcat e armatosura janë të gatshme të “shtypin agresorët” dhe se vendi qëndron i bashkuar përballë kërcënimeve. Ndërkohë, ministri i Mbrojtjes, Khawaja Mohammad Asif, shpalli “luftë të hapur”, duke theksuar se “durimi ka sosur”.
Marrëdhëniet mes dy vendeve janë përkeqësuar ndjeshëm muajt e fundit, me kalimet kufitare tokësore të mbyllura pas përleshjeve vdekjeprurëse në tetor, ku humbën jetën mbi 70 persona nga të dyja palët. Islamabadi akuzon Kabulin për mosveprim ndaj grupeve militante që kryejnë sulme në territorin pakistanez, akuza që qeveria talebane i mohon.
Sekretari i Përgjithshëm i OKB, António Guterres, u bëri thirrje palëve të mbrojnë civilët në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe të zgjidhin mosmarrëveshjet përmes dialogut diplomatik.
Dy vendet ndajnë një kufi prej 2,611 kilometrash, të njohur si Vija Durand, e cila mbetet një pikë e vazhdueshme mosmarrëveshjeje, pasi Afganistani nuk e ka njohur zyrtarisht atë si kufi ndërkombëtar.
