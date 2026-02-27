Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kursi i këmbimit për monedhat e huaja / Ja me sa po blihen dhe shiten sot dollari dhe euro
Transmetuar më 27-02-2026, 07:33

Tiranë, 27 shkurt 2026 – Bankat dhe pikat e këmbimit valutor kanë publikuar kursin zyrtar të këmbimit për monedhat e huaja për ditën e sotme.

Sipas të dhënave të tregut valutor, dollari amerikan blihet me 81.1 lekë dhe shitet me 82.1 lekë.

Euro blihet me 96 lekë dhe shitet me 96.7 lekë.

Ndërkohë, franga zvicerane këmbehet në blerje me 104.7 lekë dhe në shitje me 105.8 lekë.

Paundi britanik blihet me 109.8 lekë dhe shitet me 110.7 lekë.

Sa i takon dollarit kanadez, ai blihet me 59.1 lekë dhe shitet me 60.3 lekë.

Këto vlera mund të pësojnë luhatje gjatë ditës, në varësi të zhvillimeve në tregjet ndërkombëtare valutore dhe kërkesë-ofertës në tregun vendas.

Për kursin e monedhave të tjera, qytetarët mund t’i referohen tabelave të publikuara pranë institucioneve financiare dhe pikave të këmbimit valutor.

