Parashikimi i motit për sot

Tiranë, 27 shkurt 2026 – Ditën e premte, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme në të gjithë territorin.
Sipas parashikimeve meteorologjike, moti do të jetë kryesisht i kthjellët, ndërsa vranësirat do të jenë të pakta deri mesatare dhe kalimtare, pa reshje.
Era do të fryjë e lehtë, me drejtim juglindje–veriperëndim, me shpejtësi mesatare rreth 8 m/s.
Në zonat detare, valëzimi parashikohet i ulët, me forcë 1–2 ballë.
Kushtet atmosferike pritet të jenë të favorshme për aktivitetet në natyrë dhe për qarkullimin detar.
