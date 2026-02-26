Instagrami do të njoftojë prindërit nëse fëmija i tyre flet për diçka jetësore

Instagram njoftoi se do t’u dërgojë prindërve, që kanë aktivizuar mbikëqyrjen e llogarisë së fëmijëve të tyre, njoftime në rast se fëmijët kërkojnë informacione lidhur me vetëvrasjen ose vetëplagosjen. Njoftimet do të shkojnë përmes email-it, SMS-it, WhatsApp-it ose brenda aplikacionit, sipas mënyrës së preferuar të kontaktit.
Pasi të njoftohen, prindërit do të marrin numra urgjence ose këshilla të zhvilluara nga profesionistë të kujdesit shëndetësor, për të diskutuar temën me fëmijët e tyre në mënyrë të sigurt dhe të kujdesshme.
Sistemi i njoftimeve do të nisë javën e ardhshme në Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar, Australi dhe Kanada, ndërsa më vonë këtë vit do të zgjerohet edhe në rajone të tjera. Instagram ka vendosur një prag për numrin e kërkimeve brenda një periudhe të shkurtër, me mundësi për rregullime bazuar në reagimet e përdoruesve.
Meta sqaron se ndonjëherë njoftimet mund të dërgohen edhe kur nuk ka një shkak të qartë për shqetësim, por ekspertët pajtohen se kjo është një mënyrë e mirë për të nisur biseda të rëndësishme me fëmijët. Iniciativa bën pjesë në një sërë masash të Instagram për mbrojtjen e përdoruesve të rinj.
