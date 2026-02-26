Gjermania miraton dronët kamikazë për përdorim ushtarak

Forcat e Armatosura Gjermane do të pajisen me dronë kamikaze, vendosi Komiteti i Buxhetit i Bundestagut, i cili miratoi planet e Ministrisë së Mbrojtjes. Fillimisht do të blihen sisteme armësh nga prodhuesit gjermanë Helsing dhe Stark Defence me një vlerë totale prej rreth 540 milionë eurosh.
Për blerje shtesë mbi këtë shumë, Ministria e Mbrojtjes duhet të konsultohet përsëri me Komisionin e Buxhetit, sipas një rezolute të cituar nga ARD. Politikanët kanë vendosur kufij për shpenzimet totale: maksimumi 2 miliardë euro për “drone kamikaze”, të ndara në mënyrë të barabartë midis dy kompanive. Ministria kishte parashikuar fillimisht një buxhet prej 4,3 miliardë eurosh, që do të kërkonte kontrata të reja.
Ministri i Mbrojtjes, Boris Pistorius, e cilësoi këtë një “hap të rëndësishëm”. Dronët kamikaze kontrollohen nga distanca dhe mund të hedhin eksplozivë ose të shpërthejnë mbi objektivin. Sistemet ajrore pa pilot janë bërë thelbësore për goditjet efektive në Ukrainë, dhe ushtria gjermane synon të hapë një kapitull të ri në fushën e betejës me këto armë.
Njësia e parë që do të marrë sistemet e reja do të jetë “Brigada Lituania”, e vendosur në krahun lindor të NATO-s, si një mjet frenues ndaj Rusisë. Misioni i planifikuar për përdorim është në Lituani në vitin 2027. Janë porositur disa mijëra dronë në serinë e parë, me një numër pesëshifror total. Grupi Rheinmetall mund të jetë furnizuesi i tretë.
Të Gjelbërit kanë shprehur rezerva për investitorin amerikan Peter Thiel, pjesëmarrës në Stark Defence, duke kërkuar sqarime mbi ndikimin e tij të mundshëm. Thiel është i njohur për pikëpamjet konservatore dhe lidhjet me Donald Trump. Ministri Pistorius tha se Thiel zotëron më pak se 10% të aksioneve dhe nuk mund të ndërhyjë në operacionet e kompanisë.
