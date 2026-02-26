Pakistani i kundërpërgjigjet sulmit të Afganistanit: Kemi vrarë 36 talibanë

Pakistan- Pakistani ka deklaruar se forcat e tij ushtarake po i përgjigjen një sulmi nga talibanët afganë, duke shtuar tensionet mes dy vendeve fqinje. Ushtria pakistaneze tha se ka vrarë 36 talibanë afganë, ka plagosur “shumë” të tjerë dhe ka shkatërruar disa poste ushtarake dhe pajisje afganë. Afganistani nuk ka reaguar ende.
Ministria e Informacionit të Pakistanit deklaroi se “forcat e regjimit taliban po ndëshkohen në sektorët e Chitral, Khyber, Mohmand, Kurram dhe Bajaur,” duke e cilësuar sulmin e mëparshëm nga Afganistani si “të pa provokuar.” Ministria shtoi se “Pakistani do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar integritetin e tij territorial dhe sigurinë e qytetarëve të tij.”
Të enjten, ushtria e Afganistanit nisi një sulm kundër Pakistanit, duke e quajtur hakmarrje për sulmet ajrore të Pakistanit mbi kampe militantësh përtej kufirit, ku pati rreth 18 viktima. Zëdhënësi i qeverisë talebane, Hamdullah Fitrat, pretendoi se forcat afgane kanë vrarë 40 ushtarë pakistanezë në provincën veriore Kunar dhe kanë kapur 15 poste kufitare pakistaneze përgjatë “Line Durand,” kufirit të kontestuar prej 1,600 miljesh.
Ministri i Informacionit të Pakistanit, Attaullah Tarar, raportoi se të paktën dy ushtarë pakistanezë u vranë dhe tre të tjerë u plagosën. Ai akuzoi qeverinë afgane për “përhapjen e propagandës të pavërtetë dhe pa bazë” dhe shkroi në platformën X se “regjimi taliban afgan po përdor gënjeshtra dhe propagandë” pas humbjes në terren.
Sulmet ajrore pakistaneze gjatë fundjavës u drejtuan ndaj kampeve të talibanëve pakistanezë (Tehrik-e-Taliban Pakistan, TTP) dhe grupeve të lidhura me Shtetin Islamik, që Islamabad i akuzon për sulme në vend. Pakistan ka deklaruar se disponon “prova të pakundërshtueshme” që militantët janë drejtuar nga udhëheqës me bazë në Afganistan.
Një armëpushim i brishtë mes dy vendeve ka qenë në fuqi që nga tetori, pas periudhës më vdekjeprurëse të dhunës përtej kufirit. Në një intervistë për CNN në nëntor, ministri i Mbrojtjes i Pakistanit, Khaëaja Asif, deklaroi se vendi i tij dëshiron të “eliminonte” udhëheqjen e TTP-së në Afganistan dhe do të përdorte “çdo mjet të disponueshëm.”
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd