Adriano Celentano lavdëron Ermal Metën në Sanremo: ‘Këngë e mrekullueshme, e pamundur të mos fitosh!’

Ermal Meta duket se po ecën me ritëm të mirë në garën e tij në Sanremo Music Festival. Kënga e tij, “Stella stellina”, e dedikuar fëmijëve në Gaza, u vlerësua lart nga këngëtari dhe aktori legjendar italian, Adriano Celentano.
“Bravo Ermal! Kënga jote është e mrekullueshme! E ke kënduar kaq bukur sa është thuajse e pamundur të mos fitosh!”, shkruajti Celentano në rrjetet e tij sociale.
Në natën e dytë, kënga e Metës u rendit ndër pesëshen më të mirë. Veshja e tij tërhoqi vëmendje, sidomos jaka e qëndisur me emrin Amal, që simbolizon jo vetëm një vajzë të vogël, por edhe viktimat e konfliktit Izrael-Palestinë.
Në natën e tretë të edicionit të 76-të të festivalit, do të prezantohet Propozimi i Ri i vitit 2026, ndërsa më pas do të vijojë performanca e 15 këngëve të mbetura në garë. Votimi ndahet me peshë të barabartë: 50% nga publiku dhe 50% nga juria, që do të përcaktojë pesë këngët më të mira të mbrëmjes.
