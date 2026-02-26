Pamjet nga Dubai në Tiranë të ekstradimit të Durim Bamit

Finalizohet ekstradimi nga Dubai i 47-vjeçarit të shumëkërkuar Durim Bami
Policia e Shtetit ka njoftuar finalizimin e ekstradimit nga Dubai drejt Shqipërisë të shtetasit të shumëkërkuar Durim Bami, 47 vjeç, banues në Krujë.
Sipas njoftimit zyrtar, ekstradimi u realizua si rezultat i bashkëpunimit dhe besimit mes Policisë së Shtetit dhe autoriteteve homologe në Emiratet e Bashkuara Arabe, i konkretizuar përmes shkëmbimit intensiv të informacionit dhe bashkërendimit të veprimeve operacionale.
Procedura u finalizua mbrëmjen e sotme, në vijim të operacionit ndërkombëtar të koduar “The Wanted”.
47-vjeçari ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi më 15 maj 2024, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar i kishte caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale “Sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kultivimi i bimëve narkotike” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale ose grup i strukturuar kriminal”.
Në Aeroportin Ndërkombëtar të Rinasit, i shumëkërkuari u shoqërua nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale, Forca Kombëtare e Sigurisë, Forcat “Shqiponja” dhe nga Policia e Burgjeve.
Emri i Durim Bamit është përmendur në disa hetime që lidhen me ngjarje të rënda kriminale, duke u shfaqur edhe në komunikimet e zbërthyera nga aplikacionet SKY dhe EncroChat, në kuadër të operacionit “Revanshi”. Sipas të dhënave të verifikuara nga Prokuroria e Posaçme, nga bisedat e administruara në dosje rezulton se ai dyshohet të ketë krijuar kushtet për atentate ndaj ish-deputetit Arben Ndoka, si dhe ndaj Hektor Xheçukës dhe Erigers Mihasit.
Nga ana tjetër, edhe vetë Bami ka qenë objektiv i disa grupeve rivale, të cilat, sipas hetimeve, kanë tentuar ta godasin, por pa arritur ta realizojnë fizikisht.
