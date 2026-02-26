Conference League: Drita eliminohet pas humbjes së dytë ndaj Celje

SLLOVENI – Drita e Gjilanit humbi 3-2 edhe në ndeshjen e dytë ndaj Celje, duke u larguar nga Conference League dhe duke mbyllur rrugëtimin e saj historik në kompeticionet europiane.
Skuadra sllovene shënoi që në minutën e 19-të me Seslar, pas një asistimi nga Kucys, duke marrë avantazhin e parë. Vetëm 4 minuta më vonë, Celje shënoi edhe golin e dytë me Hrka, duke e vështirësuar ndjeshëm misionin e Dritës.
Drita arriti të ngushtojë diferencën në 2-1 me golin e Krasniqit, por shpresa për përmbysje u shua pjesërisht kur Seslar shënoi penallti në minutën e 43-të, duke çuar rezultatin në 3-1 për Celjen dhe duke mbyllur pjesën e parë.
Në pjesën e dytë, Drita gjeti sërish rrugën e rrjetës me golin e Dabiqaj, por rezultati 3-2 mbeti përfundimtar dhe nuk mjaftoi për të kaluar më tej.
Me këtë humbje, Drita përfundon aventurën e saj historike në Conference League, duke marrë me vete përvojë dhe mësime për të ardhmen.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd