Conference League: Drita eliminohet pas humbjes së dytë ndaj Celje
Transmetuar më 26-02-2026, 22:14

SLLOVENI – Drita e Gjilanit humbi 3-2 edhe në ndeshjen e dytë ndaj Celje, duke u larguar nga Conference League dhe duke mbyllur rrugëtimin e saj historik në kompeticionet europiane.

Skuadra sllovene shënoi që në minutën e 19-të me Seslar, pas një asistimi nga Kucys, duke marrë avantazhin e parë. Vetëm 4 minuta më vonë, Celje shënoi edhe golin e dytë me Hrka, duke e vështirësuar ndjeshëm misionin e Dritës.

Drita arriti të ngushtojë diferencën në 2-1 me golin e Krasniqit, por shpresa për përmbysje u shua pjesërisht kur Seslar shënoi penallti në minutën e 43-të, duke çuar rezultatin në 3-1 për Celjen dhe duke mbyllur pjesën e parë.

Në pjesën e dytë, Drita gjeti sërish rrugën e rrjetës me golin e Dabiqaj, por rezultati 3-2 mbeti përfundimtar dhe nuk mjaftoi për të kaluar më tej.

Me këtë humbje, Drita përfundon aventurën e saj historike në Conference League, duke marrë me vete përvojë dhe mësime për të ardhmen.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

