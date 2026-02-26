Kush e largoi nga kabineti Pirro Vengun, Rama apo amerikanët?

Ministri i Mbrojtjes, Pirro Vengu, ka mbetur pa detyrë pas riformatimit të kabinetit qeveritar të kryeministrit Edi Rama.
Largimi i tij duket se është i paralajmëruar më parë, saktësisht në muajin dhjetor. Në atë kohë u raportua se Rama kërkoi dorëheqjen e një prej ministrave të kabinetit, por emri i tij mbeti i përfolur vetëm nëpër media. Sipas raportimeve, dyshohet se largimin e Vengut si Ministër e kanë kërkuar ‘amerikanët’. Pirro Vengu ka pasur më parë karrierë si Drejtor i Portit të Durrësit dhe është njeriu që firmosi kalimin e portit në duart e biznesmenit arab Alabbar.
