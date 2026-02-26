Berisha: Rokada në qeveri, lëvizja e fundit e Ramës për të shpëtuar veten, të japë dorëheqjen!

Berisha për ndryshimet në qeveri: Lëvizje për të shpëtuar veten, Rama të japë dorëheqjen
Reagimi i Berishës pas riformatimit të kabinetit – Thirrje për protesta dhe dorëheqje të menjëhershme
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar përmes një videomesazhi lidhur me ndryshimet e fundit në kabinetin qeveritar, duke i cilësuar ato si një përpjekje të kryeministrit Edi Rama për të shpëtuar veten.
Sipas Berishës, riorganizimi i qeverisë nuk përbën zgjidhje për situatën në vend, por është një lëvizje taktike për të larguar vëmendjen nga problemet që, sipas tij, rëndojnë mbi ekzekutivin.
Në mesazhin e tij, ai u bëri thirrje qytetarëve dhe opozitës që të vijojnë protestat, duke theksuar se synimi i tyre mbetet largimi i kryeministrit nga pushteti.
“Lëvizja e fundit e Edi Ramës është një lëvizje me të cilën kërkon të shpëtojë lëkurën e tij. Por është një lëvizje, e cila fton qytetarët shqiptarë, opozitën shqiptare të vazhdojë fuqishëm protestat, pasi kryengritja paqësore e shqiptarëve synon, ka si qëllim kryesor madhor shpëtimin e Shqipërisë nga Edi Rama dhe jo-kukullat e tij,” shprehet Berisha në videomesazh.
Ai akuzoi kryeministrin se përpiqet të mashtrojë opinionin publik, duke e bërë përgjegjës për krizën që, sipas tij, po përjeton vendi.
“Me lëvizjen e tij, ai përpiqet të mashtrojë njerëzit, në një kohë kur ai vet është kreu i organizatës kriminale që drejton. Ndaj dhe, i kërkoj dorëheqjen e tij të menjëhershme, përndryshe do përballet me opozitën dhe mbarë popullin shqiptar,” deklaroi Berisha.
Në fund të mesazhit të tij, kreu i Partisë Demokratike theksoi se kryeministri është, sipas tij, shkaku i problemeve me të cilat përballet vendi, duke shtuar se qeveria aktuale nuk ka më mbështetje morale për të vijuar drejtimin e vendit.
