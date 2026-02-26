Profil/ Kush janë ministrat e rinj të kabinetit ‘Rama 4’?

Ndryshimet në qeveri, profilet e ministrave të rinj që marrin drejtimin e dikastereve kyçe
Kryeministri Edi Rama ka bërë ndryshime në kabinetin qeveritar, duke vendosur zëvendësime dhe largime në disa poste ministrore. Me këtë riorganizim, janë larguar disa ministra dhe janë emëruar figura të reja në drejtimin e institucioneve kryesore.
Belinda Balluku është shkarkuar nga detyra e zëvendëskryeministres dhe nga posti i ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë. Këto dy funksione nuk do të mbahen më nga një person i vetëm.
Nga kabineti janë larguar gjithashtu Pirro Vengu dhe Elisa Spiropali. Në vend të tyre janë emëruar Ermal Nufi dhe Ferit Hoxha.
Ermal Nufi është emëruar ministër i Mbrojtjes, duke zëvendësuar Pirro Vengun, i cili largohet përfundimisht nga qeveria. Nufi mban aktualisht pozicionin e Zëvendës Sekretarit të Përgjithshëm pranë zëvendëskryeministres Belinda Balluku.
Kabineti i ri qeveritar “Rama” vjen me një riorganizim që kombinon ekspertizën teknike, përvojën në administratën publike dhe diplomacinë e karrierës. Në përbërje të tij përfshihen figura me formim juridik dhe drejtues, si Ermal Nufi në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Enea Karakaçi në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, diplomatë me përvojë të gjerë ndërkombëtare si Ferit Hoxha në krye të Ministrisë së Punëve të Jashtme, si dhe profile me eksperiencë në menaxhim dhe koordinim si Erjona Ismaili në Ministrinë për Marrëdhëniet me Parlamentin.
Ermal Nufi – Ministër i Mbrojtjes
Ermal Nufi ka mbajtur më parë pozicionin e Zëvendëssekretarit të Përgjithshëm të Kryeministrisë. Ai ka përfunduar studimet e nivelit Master në Drejtësi në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës në vitin 2010. Pas diplomimit ka ushtruar profesionin si konsulent ligjor në sektorin privat dhe në organizata jofitimprurëse vendase dhe ndërkombëtare.
Gjithashtu, ka shërbyer si pedagog i jashtëm për të Drejtën Civile dhe Tregtare pranë Institutit të Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve. Që nga viti 2013 është i licencuar si avokat nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë dhe ka qenë anëtar i Këshillit Drejtues të Dhomës së Avokatëve të Tiranës.
Nga viti 2021 ka mbajtur detyrën e këshilltarit ligjor të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë dhe ka shërbyer në pozicione të ndryshme në administratën publike. Me vendim të Këshillit të Ministrave është emëruar kryetar i Bordit Menaxhues të Autoritetit Rrugor Shqiptar, anëtar i Këshillit Drejtues të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe kryetar ex officio i Bordit të Agjencisë Shtetërore të Informacionit Gjeohapësinor.
Enea Karakaçi – Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë
Enea Karakaçi është një ekspert në fushën e energjisë dhe infrastrukturës me përvojë të gjatë në sektorin energjetik dhe atë ligjor. Ai ka shërbyer si jurist dhe drejtor në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe si administrator i Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.
Karakaçi është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës dhe ka përfunduar studimet master për të Drejtën e Bashkimit Evropian në Universitetin e Amsterdamit.
Ferit Hoxha – Ministër i Punëve të Jashtme
Ferit Hoxha është diplomat karriere me përvojë të gjerë ndërkombëtare. Ai ka qenë Ambasador i Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara gjatë mandatit të Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit.
Është diplomuar në vitin 1988 në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, dega Gjuhë dhe Kulturë Frënge, në Universitetin e Tiranës. Gjithashtu, ka përfunduar studime në Institutin Holandez të Marrëdhënieve Ndërkombëtare “Clingendael” në Hagë.
Karrierën diplomatike e nisi në vitin 1991 në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Në vitin 1998 u emërua Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë dhe Shef i Misionit të Republikës së Shqipërisë pranë Bashkimit Evropian në Bruksel, detyrë që e mbajti deri në vitin 2001.
Nga viti 2001 deri në vitin 2006 shërbeu si Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Francë dhe nga viti 2003 deri në vitin 2006 ishte gjithashtu Ambasador në Portugali me rezidencë në Paris.
Nga viti 2006 deri në vitin 2009 mbajti detyrën e Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Në vitin 2009 u emërua Ambasador i Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe njëkohësisht ambasador i akredituar për Kubën.
Erjona Ismaili – Ministre për Marrëdhëniet me Parlamentin
Erjona Ismaili ka studiuar Drejtësi në Universitetin “Ismail Qemali” në Vlorë. Ajo ka qenë drejtuese politike e Partisë Socialiste në Vlorë dhe më pas koordinatore rajonale në projektin “Bashki të Forta”. Aktualisht është deputete nga lista shumëemërore e Partisë Socialiste dhe merr drejtimin e Ministrisë për Marrëdhëniet me Parlamentin.
