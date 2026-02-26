‘Në mendje të ngelin ato që të dhëmbin’! Si u njoh deputetja Erjona Ismaili me Ramën që e ftoi në kabinetin e ri qeveritar?

Erjona Ismaili nga deputete e PS-së do të bëhet ministre, pjesë e kabinetit ”Rama 4”. Kështu sipas vendimit që është marrë mbrëmjen e kësaj të enjte, e cila është Ministër për Marrëdhëniet me Parlamentin, ku këtë detyrë deri më tani po e mban Toni Gogu.
Si u njoh me Ramën? Ja disa sekuenca deklaratash të marra në podcastin e Kryeministrit:
Rama: Më thuaj si jemi njohur bashkë ?
Ismaili: Ne bashkë jemi njohur duke u zënë. Ditën e nesërme të përmbytjes së Vlorës. Një nga shtëpitë e përmbytura ishte shtëpia ime – për të dytën herë, pas dhjetë vitesh. Herën e parë, sherri nuk arriti deri tek ju, por herën e dytë, po. Ju kam nisur një mesazh, bashkë me një telefonatë, jo shumë korrekte nga ana ime. Pastaj më morët ju në telefon. E kam menduar se biseda do të ishte më e qetë sesa ishte… derisa më bëtë pyetjen e parë: “A e ke shtëpinë e siguruar?” Edhe unë thashë: “Sigalin e di vetë!” dhe biseda zgjati 13 minuta sherr.
Rama: Fjalia që mua më nguli në mendje ishte: “Tjetër thoni dhe tjetër na bëni. Dhe kur vjen puna këtu, të njëjtët njerëz, po kjo histori… dhe askush nuk do të dijë se kush ka merita dhe kush nuk ka merita.” Kjo ishte fjalia që më ngeli në mendje. Në mendje të ngelin ato që të dhëmbin.
