‘Furtuna’ Rama në Qeveri, cilët janë ministrat që i rezistuan ndryshimeve?

Tiranë- Kryeministri Edi Rama riformatori qeverinë këtë të enjte, pas mbledhjes maratonë të grupit të Partisë Socialiste.
Ndryshimet u bënë në ministrinë e Jashtme, të Drejtësisë, të Brendshme, Marrëdhëniet për Parlamentin, Infrastrukturës dhe Mbrojtjes.
Ndërkohë, janë 9 ministri të cilat nuk janë prekur nga riformatimi i qeverisë.
Petrit Malaj, Ministria e Financave
Delina Ibrahimaj, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit
Mirela Kumbaro, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Evis Sala, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Blendi Gonxhe, Ministria e Kultirës dhe Sportit
Andis Salla, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Adea Pirdeni, Minisitre e Shtetit për Administratën publike dhe Antikorrupsionin
Ervin demo, Ministër i Shtetit për Pushtetin Vendor
Majlinda Dhuka, Ministre e Shtetit dhe Kryenegociatorja në BE
Ndryshimet në qeveri u bënë gjashtë muaj pas votimit të kabinetit “Rama 4” në Kuvendin e Shqipërisë.
