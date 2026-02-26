Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Furtuna’ Rama në Qeveri, cilët janë ministrat që i rezistuan ndryshimeve?
Transmetuar më 26-02-2026, 20:53

Tiranë- Kryeministri Edi Rama riformatori qeverinë këtë të enjte, pas mbledhjes maratonë të grupit të Partisë Socialiste.

Ndryshimet u bënë në ministrinë e Jashtme, të Drejtësisë, të Brendshme, Marrëdhëniet për Parlamentin, Infrastrukturës dhe Mbrojtjes.

Ndërkohë, janë 9 ministri të cilat nuk janë prekur nga riformatimi i qeverisë.

Petrit Malaj, Ministria e Financave

Delina Ibrahimaj, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit

Mirela Kumbaro, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Evis Sala, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Blendi Gonxhe, Ministria e Kultirës dhe Sportit

Andis Salla, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Adea Pirdeni, Minisitre e Shtetit për Administratën publike dhe Antikorrupsionin

Ervin demo, Ministër i Shtetit për Pushtetin Vendor

Majlinda Dhuka, Ministre e Shtetit dhe Kryenegociatorja në BE

Ndryshimet në qeveri u bënë gjashtë muaj pas votimit të kabinetit “Rama 4” në Kuvendin e Shqipërisë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...