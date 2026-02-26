Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjykata rrëzon SPAK-un për Lefter Kokën
Transmetuar më 26-02-2026, 20:07

Gjykata e Posaçme e Apelit lë në fuqi vendimin për Lefter Kokën, rrëzohet ankimi i SPAK. Vendimi i Apelit mbyll debatin për rikthimin e ish-ministrit në paraburgim

Tiranë – Gjykata e Posaçme e Apelit ka rrëzuar ankimin e SPAK lidhur me lirimin e Lefter Kokës, duke lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë.

Vendimi u mor nga gjyqtarja Tereza Merkaj, e cila nuk pranoi kërkesën e prokurorit të SPAK, Dritan Prençi, për rikthimin e ish-ministrit të Mjedisit në paraburgim. Me këtë vendim, Lefter Koka do të vijojë të qëndrojë në liri.

Koka u lirua në dhjetor të vitit të kaluar, pasi u konstatua humbja e fuqisë së masës së paraburgimit në lidhje me çështjen e inceneratorit të Fierit.

Sa i përket dënimit për inceneratorin e Elbasanit, ai ka përfituar lirim me kusht nga Gjykata e Durrësit. Ndërsa për çështjen e inceneratorit të Tiranës, dënimi është konsideruar i shlyer përmes kohës së qëndrimit në paraburgim.

Ndërkohë, për çështjen e inceneratorit të Fierit, Gjykata e Lartë ka vendosur kthimin e dosjes për rigjykim në Apelin e Gjykatës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

