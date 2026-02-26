Kjo është shenja më jobesnike e zodiakut, sipas astrologëve

Njihuni me shenjën më të prirur ndaj tradhtisë, nga hulumtimi i astrologëve
Sipas astrologëve, katër shenja të zodiakut konsiderohen më të prirura ndaj tradhtisë në marrëdhënie. Jo domosdoshmërisht për mungesë ndjenjash, por për shkak të karakterit, nevojës për stimulim apo frikës nga rutina.
Të parët në listë janë Binjakët. Kur ndiejnë se një lidhje bëhet shumë e qetë ose nuk i plotëson në aspektin mendor dhe emocional, është e mundur që të tërhiqen nga dikush që u zgjon më shumë interesin.
Të lindur për komunikim dhe socializim, e kanë të vështirë t’u rezistojnë mundësive që u ofron rrethi i tyre. Sipas ekspertëve në faqen Tarotoo, nevoja për larmi dhe ndërveprim mund t’i çojë lehtësisht përtej kufijve të besnikërisë.
Shenjat që pasojnë në listën e tradhtisë
Pas tyre vijnë Peshoret, të cilat kanë nevojë të thellë të ndihen të dashura, të dëshiruara dhe emocionalisht të lidhura.
Flirti është pothuajse natyrë e dytë për to dhe, edhe kur janë në një lidhje, mund të kalojnë pa dashje disa kufij.
Dashuria për romantizmin, estetikën dhe kontaktin njerëzor, e kombinuar me nevojën për vlerësim, mund t’i çojë në situata që prekin zonën e tradhtisë, pa pasur gjithmonë një qëllim të vetëdijshëm.
Shenja e tretë që konsiderohet më e prekshme ndaj tundimit është Dashi. Me energji të fortë dhe natyrë impulsive, e ka të vështirë të qëndrojë në marrëdhënie që kanë rënë në rutinë.
Kur mungon entuziazmi, mund të kërkojë adrenalinë diku tjetër, shpesh pa menduar për pasojat. Vendimet merren në nxehtësinë e momentit, gjë që e bën veçanërisht të prirur për zgjedhje të rrezikshme. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
