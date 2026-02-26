Pas babait, arrestohet edhe djali në Itali. Akuzat që rëndojnë ndaj tyre

Një tjetër ndalim i personit të dyshuar për vepër penale është kryer pas thellimeve hetimore të urdhëruara nga Drejtoria e Rrethit Antimafia (DDA) e kryeqendrës së Potencës dhe të zhvilluara nga Skuadrat Mobile të Potencës dhe Materës, në lidhje me aktivitetet hetimore që në ditët e fundit çuan në Bernalda në sekuestrimin e një sasie të konsiderueshme armësh, lëndësh shpërthyese, parash dhe substancash narkotike, si dhe në arrestimin e tre personave.
Masa është lëshuar nga Drejtoria e Rrethit Antimafia e Potencës ndaj djalit 27-vjeçar të shtetasit shqiptar, i cili ishte ndaluar më parë si i dyshuar për vepër penale.
I riu dyshohet se, në bashkëpunim me të atin, ka mbajtur në mënyrë të paligjshme sasi të konsiderueshme të lëndëve narkotike të llojit “kokainë” dhe “marijuanë”, të gjetura në banesën e dy bashkëshortëve të arrestuar, si zëvendësim i një sasie droge me cilësi shumë të dobët, si dhe u janë furnizuar shpërndarësve të tjerë vendas.
Masa e ndalimit si person i dyshuar për vepër penale është konfirmuar nga Gjyqtari për Hetimet Paraprake (GIP) i Materës, i cili ka vendosur masën e sigurisë “arrest me burg”.
