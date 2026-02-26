‘Ti je përdoruese’! Debat i ashpër mes Selin dhe Juelës. ‘Kurrë në jetë nuk ke për të gëzuar’!

Pasi Juela hodhi arushin e Brikenës në pishinë, ka nisur një debat i fortë mes Selin dhe banores. Selin i është drejtuar asaj duke i thënë ‘kurrë në jetë nuk do të gëzojë’ pasi sipas saj, ajo ka shpirtin e zi.
Nga ana tjetër, Juela a akuzon atë se ka ndjenja për Mirin dhe se në shtëpinë e “Big Brother VIP 5” nuk ekziston pa të. Sipas Juelës, ajo e mban Gimbon për gjynah dhe për shërbëtor.
Pjesë nga debati:
Juela: Ti ke ndjenja për Mirin
Selin: Ti fut historinë tënde, ti je xheloze, kaq e paplotësuar je?
Juela: Ti vdes për Mirin. Mateo dhe Brikena janë fals në dashurinë e tyre
Selin: A je kaq e zezë në shpirt? Po prandaj nuk ke për të gëzuar asnjëherë Juela. Kur nuk gëzon për gëzimin e tjetrit, kurrë Zoti nuk ka me ta sjellë radhën. Kurrë në jetën tënde nuk ke për të gëzuar
Juela: Ja ku e ke shërbëtorin. Ti je false, ti ke ndjenja për Mirin
Selin: Me këtë zemër që ke, kurrë nuk ke për tu gëzuar në jetën tënde, mbaje mend me atë shpirt të zi që ke
Juela: Miri ekziston pa ty, ti pa Mirin nuk ekziston. E ke Gimbon për shërbëtor dhe për gjynah. Ti je përdoruese.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd