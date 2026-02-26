Bllokohet qarkullimi i mjeteve të rënda në Urën e Digës Çengelaj në lumin Shkumbin

Peqin, 6 shkurt 2026 – Bashkia Peqin ka vendosur ndalimin e menjëhershëm dhe për një afat të pacaktuar të qarkullimit të mjeteve me tonazh mbi 3.5 ton në Urën e Digës Çengelaj, mbi lumin Shkumbin, një segment që lidh dhjetëra fshatra të zonës së Peqinit dhe Belshit.
Vendimi është marrë me urdhëresën nr. 57, datë 06.02.2026, nga kryetari i Bashkisë, Bukurosh Maçi, duke u mbështetur në legjislacionin për vetëqeverisjen vendore, Kodin e Procedurave Administrative dhe Kodin Rrugor. Masa vjen pas raportit paraprak të Institutit të Ndërtimit, i cili ka rekomanduar ndalimin e mjeteve të rënda për shkak të riskut që paraqet struktura aktuale e urës.
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka kërkuar marrjen e masave urgjente, përfshirë vendosjen e kufizuesve fizikë në hyrje-dalje të urës me mbështetjen e Policisë së Peqinit, si dhe monitorimin e vazhdueshëm të zbatimit të vendimit. Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Durrës do të mbikëqyrë situatën dhe çdo veprim që mund të cenojë stabilitetin e objektit.
Ndërkohë, banorët dhe bizneset e zonës po përballen me rritje të kostove të shërbimeve dhe transportit. Autoritetet theksojnë se masa është e përkohshme, ndërsa në plan afatgjatë parashikohet sigurimi i fondeve për ndërtimin e një ure të re dhe hartimi i projektit për rikonstruksionin e plotë të Digës Çengelaj.
Urdhëresa ka hyrë në fuqi menjëherë, me qëllim shmangien e çdo rreziku për qytetarët dhe infrastrukturën.
