Shakira konfirmon lidhjen me aktorin 15 vite më të ri

Këngëtarja e famshme, Shakira, ka konfirmuar zyrtarisht se është në një lidhje të re romantike me aktorin Lucien Laviscount, duke i dhënë fund muajve të spekulimeve në media dhe në rrjetet sociale.
Artistja 48-vjeçare dhe aktori 33-vjeçar po përjetojnë një kapitull të ri në jetën e tyre personale, një marrëdhënie që ka tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut ndërkombëtar.
Sipas burimeve pranë çiftit, lidhja ka nisur prej disa muajsh dhe është mbajtur larg vëmendjes së publikut deri në momentin kur vetë Shakira vendosi ta konfirmojë. Kjo është hera e parë që ylli latin lidhet publikisht me një partner dukshëm më të ri në moshë, çka ka nxitur diskutime të shumta mbi diferencën e viteve mes tyre.
Megjithatë, reagimet e fansave kanë qenë kryesisht pozitive. Shakira, e njohur jo vetëm për karrierën e saj muzikore, por edhe për mesazhet e fuqishme për pavarësi, forcë dhe vetëbesim, shihet si një figurë që sfidon normat tradicionale. Vendimi i saj për të ndjekur ndjenjat, pavarësisht moshës, është interpretuar nga shumëkush si një tjetër dëshmi se dashuria nuk njeh kufij.
Nga ana tjetër, Lucien Laviscount, i cili ka fituar popullaritet vitet e fundit për rolet e tij televizive, është treguar diskret në lidhje me jetën private. Burime pranë tij flasin për një marrëdhënie të bazuar në interesa të përbashkëta dhe në një kimi të natyrshme.
Ndërsa vëmendja mediatike vazhdon, fansat mbeten kuriozë të shohin se si do të zhvillohet kjo histori dhe nëse çifti do të shfaqet së shpejti së bashku në aktivitete publike. Për momentin, Shakira duket se po shijon një periudhë të re në jetën e saj, duke dëshmuar edhe një herë se lumturia vjen kur guxon të jetosh sipas rregullave të tua.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd