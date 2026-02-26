Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Organizim i basteve të paligjshme, 4 administratorë dhe pronarë vihen nën hetim
Transmetuar më 26-02-2026, 17:58

Tiranë – Katër persona, administratorë dhe pronarë lokalesh në Manzë, janë vënë nën hetim për organizim të basteve të paligjshme, njoftoi policia më 26 shkurt 2026.

Detajet e hetimit

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Stacionin e Policisë Manzë referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal në gjendje të lirë për:

E. H., 23 vjeç dhe E. K., 20 vjeç, administratorë të një lokali në Manzë, të dyshohet se ushtronin aktivitet të paligjshëm të lojërave të fatit nëpërmjet celularëve, të cilët u sekuestruan si provë materiale.

K. D., 31 vjeç dhe Sh. N., 47 vjeç, pronar dhe administrator të një tjetër lokali në Manzë, të dyshohet se kryenin të njëjtin aktivitet të paligjshëm, me celularë të sekuestruar si prova materiale.

Policia njoftoi se hetimet vijojnë për të dokumentuar dhe verifikuar të gjitha detajet e aktivitetit të paligjshëm të lojërave të fatit në zonë.

