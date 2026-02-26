‘O gangster, hajde ma fut me kokë’! Çfarë ndodhi mes Mirit dhe Stenaldos?

Sot banorët Miri dhe Stenaldo u përfshinë në një debat të tensionuar brenda shtëpisë së “Big Brother VIP 5”.
Ngjarja nisi gjatë një diskutimi mes Mirës dhe Ardit, ku Stenaldo ishte prezent dhe herë pas here ndërhynte në bisedë. Në një moment, Miri iu drejtua Stenaldos duke e sfiduar, ndërsa banori iu përgjigj me fjalët: “O gangster, hajde ma fut me kokë.”
Pamjet e momentit kanë shkaktuar diskutime mes fansave të programit, duke treguar tensionin e rritur mes banorëve gjatë bashkëjetesës në shtëpi.
