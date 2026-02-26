Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘O gangster, hajde ma fut me kokë’! Çfarë ndodhi mes Mirit dhe Stenaldos?
Transmetuar më 26-02-2026, 17:39

Sot banorët Miri dhe Stenaldo u përfshinë në një debat të tensionuar brenda shtëpisë së “Big Brother VIP 5”.

Ngjarja nisi gjatë një diskutimi mes Mirës dhe Ardit, ku Stenaldo ishte prezent dhe herë pas here ndërhynte në bisedë. Në një moment, Miri iu drejtua Stenaldos duke e sfiduar, ndërsa banori iu përgjigj me fjalët: “O gangster, hajde ma fut me kokë.”

Pamjet e momentit kanë shkaktuar diskutime mes fansave të programit, duke treguar tensionin e rritur mes banorëve gjatë bashkëjetesës në shtëpi.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...