Muaji Mars: 3 shenjat që do të shohin financat e tyre të rriten ndjeshëm

Tre shenja të zodiakut duket se do të përjetojnë një rritje të dukshme financiare gjatë gjithë muajit mars, ndërsa fillimi i muajit shoqërohet me ndjesinë se diçka ka ndryshuar tashmë në thellësi.
Në shkurt u shënua një zhvendosje e fortë energjetike me hyrjen e Saturnit në Dash. Me pak fjalë, klima bëhet më dinamike, me dëshirë për veprim, rinovim dhe përmirësim real të jetës ekonomike. Megjithatë, kjo periudhë kërkon reflektim dhe rishqyrtim, pasi Merkuri në prapavijë na fton të mendojmë me kujdes para çdo hapi.
Merkuri nis lëvizjen e tij të kundërt në Peshq më 26 shkurt, duke nxitur rishikimin e planeve financiare para çdo veprimi të ri. Kjo ngadalësim nuk konsiderohet negativ; përkundrazi, sjell qartësi dhe ndihmon në marrjen e vendimeve më të ndërgjegjshme. Ndërsa paqartësia zbehet gjatë marsit, disa shenja do të arrijnë të organizojnë më mirë hapat e ardhshëm dhe të përfitojnë nga kushtet e reja.
Shenjat që do të favorizohen financiarisht në mars
Peshqit
Peshqit duhet të tregojnë durim për çështjet që mbeten pezull. Lëvizja e Neptunit dhe Saturnit në Dash aktivizon sektorin e financave dhe të vetëvlerësimit. Bëhet fjalë për një ndikim afatgjatë që mund të çojë në rishikim të mënyrës se si e perceptojnë paranë, por edhe në mundësi të reja.
Megjithatë, me Merkurin në prapavijë në shenjën e tyre deri më 20 mars, periudha është më e përshtatshme për analizë sesa për veprime të nxituara. Nga 6 deri më 30 mars, Afërdita në Dash forcon nevojën për përgjegjësi dhe qëndrueshmëri në çështjet financiare, ndërsa nuk përjashtohet rikthimi i propozimeve të vjetra profesionale ose ekonomike.
Ujori
Për Ujorët, marsi shënon fundin e një periudhe të vështirë në lidhje me paratë. Me largimin e Saturnit dhe Neptunit nga sektori i financave të tyre, pengesat dhe mësimet e viteve të fundit duket se përmbyllen.
Periudha e kaluar i ka çuar drejt një kuptimi më të thellë të vlerës personale dhe drejt kërkimit të një ndjenje më reale të bollëkut. Merkuri në prapavijë në Peshq deri më 20 mars ndihmon në organizimin dhe përmbledhjen e këtyre përvojave.
Ndërkohë, hyrja e Marsit në Peshq më 2 mars rrit vendosmërinë për të shtuar të ardhurat. Edhe pse rekomandohet kujdes me nënshkrimin e kontratave para përfundimit të prapavijës së Merkurit, nga 7 marsi e në vazhdim favorizohet kërkimi i mundësive të reja profesionale ose burimeve të reja të të ardhurave.
Dashi
Periudha e ditëlindjes së Dashit, që nis më 20 mars, përkon me fundin e lëvizjes së kundërt të Merkurit dhe me ekuinoksin pranveror, duke krijuar kushte për fillime të reja dinamike. Me Saturnin dhe Neptunin tashmë në shenjën e tyre, Dashi përballet me ndryshime të rëndësishme, edhe nëse jo gjithçka është qartësuar plotësisht.
Pavarësisht energjisë pozitive dhe vetëbesimit të shtuar, kjo periudhë kërkon zgjedhje të kujdesshme dhe të ndërgjegjshme. Më 30 mars, hyrja e Afërditës në Dem lidhet me forcimin e çështjeve financiare dhe me mundësi për rritje të të ardhurave.
Sfida për Dashin është të ruajë ekuilibrin mes të ardhurave dhe shpenzimeve. Nëse vepron me maturi, ka mundësinë jo vetëm të përmirësojë gjendjen financiare, por edhe të ndërtojë baza më të qëndrueshme për të ardhmen. /noa.al
