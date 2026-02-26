Horoskopi i Brankos për të premten, 27 shkurt 2026: Akrepi, shpërthim dashurie, çaste lumturie për Gaforren!

Horoskopi i Brankos për ditën e premte 27 shkurt 2026, për të gjitha shenjat e zodiakut.
Cilat do të jenë shenjat më të favorizuara nga yjet sipas ekspertit, i cili zbuloi hartën e tij astrale drejtpërdrejt në radio RDS? Le ta zbulojmë së bashku në këtë përkthim ekskluziv të noa.al!
DASHI: Fillon diçka e re në jetën tuaj që mund të hapë rrugën edhe për të tjerët. Keni shumë konkurrencë dhe disa kundërshtarë, megjithatë perspektivat janë të mira dhe rezultatet të sigurta! Hëna është e favorshme për punë në shtëpi ose për të kërkuar zgjidhje të reja banimi. Dashuri me nota lozonjare…
DEMI: Jeni shumë të përgatitur në aspektin profesional dhe financiar, cilësi thelbësore për ndërtimin e një suksesi të ri. Venusi ndez zjarrin e pasionit dhe dëshiron t’ju shohë të lumtur në dashuri; angazhohuni për të përjetuar orë vërtet emocionuese!
BINJAKËT: Xhelozia rikthehet protagoniste në këto orë, dikush po ju provokon… Polemika në familje, por asgjë e pazgjidhshme. Bëni gjithçka që të realizoni projektet dhe dëshirat që keni në mendje, sepse momenti tani është i favorshëm!
GAFORRJA: Hëna ju dhuron çaste të papritura lumturie! Ka kaluar shumë kohë që kur Saturni ishte kundër jush dhe ju bënte të zemëruar e nervozë; tani gjërat janë ndryshe dhe mund të jetoni me më shumë qetësi. Përfitoni për të bërë gjëra të këndshme dhe për të pushuar siç duhet.
LUANI: Jeni si një kantier i hapur, por Jupiteri sinjalizon se jeni pranë një marrëveshjeje (ose një dashurie të re)! Saturni dhe Neptuni ju ndihmojnë të lëvizni gjërat në ndjenja dhe takime, një bekim i vërtetë për ata që janë në udhëtim dhe kërkojnë shoqëri. Shkëndija e pasionit ndizet sërish!
VIRGJËRESHA: Hëna e ëmbël dhe sensuale, e mbështetur nga Jupiteri, forcon marrëdhëniet e çdo lloji! Përfitoni për t’iu përkushtuar relaksit dhe mbani parasysh se marsi do të sjellë një klimë pak më të rënduar. Hapje interesante në punë dhe, nëse duhet të ndërprisni ndonjë bashkëpunim, Dielli do t’ju ndihmojë.
PESHORJA: Mos e vendosni punën përpara jetës personale dhe asaj në çift! Në ditët 28 shkurt dhe 1 mars do të keni Hënën në Luan, e cila do të sjellë një sërë avantazhesh; gjërat po shkojnë më mirë dhe jeni qartësisht në rimëkëmbje.
AKREPI: Është një periudhë me mendime erotike; keni shumë dëshirë të dashuroni dhe të shfaqni sensualitetin tuaj! Hëna me fat do t’ju lejojë të veproni me liri të plotë edhe në punë; do të arrini të kapërceni shumë kundërshtarë dhe të merrni kënaqësi të mëdha!
SHIGJETARI: Edhe për ju është një fazë e mirë në dashuri; dikush mund të mendojë të bëjë një hap cilësor në marrëdhënie, duke shfrytëzuar një Hënë dashamirëse. Mund të ketë ndërlikime praktike për shkak të Merkurit në një pozicion të veçantë.
BRICJAPI: Jeni mjaft impulsivë në këtë periudhë; bëni kujdes me fjalët dhe me çdo sjellje që mund të sjellë pasoja të pakëndshme. Saturni dhe Merkuri në pozicion të pafavorshëm nuk ju bëjnë shumë të kthjellët, por brenda 48 orëve Hëna do të vijë në ndihmë dhe do të sjellë më shumë qetësi.
UJORI: Nxirrni në pah ndjenjën tuaj për biznes dhe aftësinë për të shfrytëzuar burimet që keni në dispozicion, sepse yjet ju ndriçojnë rrugën! Është një periudhë interesante edhe për paratë; nëse ka një investim që ju tërheq, mund të mendoni të veproni…
PESHQIT: Më e keqja ka kaluar; tani ju pret një periudhë paqeje dhe qetësie, në të cilën mund të bëni vërtet gjithçka! Çështjet e shtëpisë janë të favorizuara. Risi në jetën e fëmijëve; ndoshta dikush pret një fëmijë ose ka marrë një lajm të mirë në punë. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
