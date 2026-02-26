Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Momente të ngrohta në “Big Brother VIP 5”: Përqafim mes Brikena dhe Mateo pas një sqarimi
Transmetuar më 26-02-2026, 17:02

Mëngjesin e 26 shkurtit, banorët Brikena dhe Mateo zhvilluan një bisedë të gjatë sqaruese në shtëpinë e “Big Brother VIP 5”, duke krijuar momente të veçanta për ata që i ndoqën.

Sipas pamjeve, Mateo ishte i mërzitur me Brikenën për shkak të bisedave që ajo kishte pasur më parë me Rogert dhe për faktin që kishte dalë duke ecur me arushin e Artan. Për shkak të debatimeve të hershme që Mateo ka pasur me këta banorë, ai nuk e ka pëlqyer që Brikena të flasë me ta në lidhje me raportin e tyre.

Në fund, sqarimi përfundoi me një përqafim të ngrohtë mes Brikenës dhe Mateos, duke rikthyer qetësinë në marrëdhënien e tyre brenda shtëpisë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

