Horoskopi i Paolo Fox për ditën e premte 27 shkurt 2026

Dashuria, puna, mirëqenia dhe fati: çfarë thotë yjet sipas astrologut më të njohur të televizionit italian
Dashi (21 mars – 19 prill)
Kjo ditë ju gjen të vendosur dhe të gatshëm për të riorganizuar çështjet profesionale që kohët e fundit kanë kërkuar durim. Në punë mund të ndieni nevojën të impononi idetë tuaja me më shumë siguri; momenti është i favorshëm për të sqaruar atë që nuk ju bind. Në dashuri ka dëshirë për pasion, por edhe për përgjigje konkrete; nëse diçka ju ka lënë dyshime, kërkoni një përballje të drejtpërdrejtë. Shëndeti është në përmirësim, megjithatë është e rëndësishme të mos e teproni me angazhimet dhe të lini kohë për pushim.
Demi (20 prill – 20 maj)
Po kërkoni stabilitet dhe konfirmime, sidomos në fushën profesionale. Disa situata kërkojnë kujdes në zgjedhjet financiare, por këmbëngulja juaj do të shpërblehet. Në dashuri dëshironi qetësi; ata që janë në çift mund ta forcojnë lidhjen me gjeste të thjeshta, por të sinqerta, ndërsa beqarët duhet t’i lejojnë vetes të surprizohen pa shumë rezistencë. Shëndeti është i mirë, por një lodhje mendore sugjeron të ngadalësoni ritmin.
Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Idetë nuk ju mungojnë dhe në punë mund të gjendeni në qendër të propozimeve të reja ose bashkëpunimeve interesante. Është momenti i duhur për të folur hapur dhe për të bërë kërkesat tuaja. Në dashuri keni nevojë për lehtësi; shmangni debatet e panevojshme dhe zgjidhni dialogun konstruktiv. Shëndeti ndikohet nga humori, ndaj përpiquni të ruani ekuilibrin mes detyrimeve dhe kohës së lirë.
Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Po kaloni një fazë reflektimi që ju ndihmon të kuptoni drejtimin që duhet të merrni në planin profesional. Jo gjithçka është e qartë, por ndjeshmëria juaj ju ndihmon të dalloni sinjale të rëndësishme. Në dashuri del në pah dëshira për mbrojtje dhe bashkëpunim të ngushtë; ata që kanë kaluar tensione mund të gjejnë një pikë të re takimi. Shëndeti kërkon kujdes ndaj stresit; merrni kohë për pushime rigjeneruese.
Luani (23 korrik – 23 gusht)
Keni shumë energji dhe në punë kjo përkthehet në iniciativë dhe dëshirë për të qenë në krye. Megjithatë, shmangni imponimin e tepruar; diplomacia do t’ju ndihmojë shumë. Në dashuri rikthehet dëshira për emocione të forta; çiftet e qëndrueshme forcohen, ndërsa beqarët mund të bëjnë njohje interesante. Shëndeti është i mirë, por mos e teproni me lodhjen.
Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)
Saktësia juaj do të jetë thelbësore për të zgjidhur çështje praktike të mbetura pezull. Në punë është koha për të vendosur rregull dhe për të planifikuar me kujdes hapat e ardhshëm. Në dashuri kërkoni siguri dhe qartësi; një bisedë e sinqertë do të ndihmojë në largimin e dyshimeve. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos neglizhoni nevojën për relaks.
Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Po kërkoni një ekuilibër të ri mes përgjegjësive profesionale dhe jetës private. Në punë mund të vijnë konfirmime, por edhe kërkesa që kërkojnë më shumë përkushtim. Në dashuri keni nevojë për harmoni; shmangni polemikat dhe fokusohuni në mirëkuptim reciprok. Shëndeti përmirësohet kur i kushtoni kohë vetes.
Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)
Intuita juaj është shumë e mprehtë dhe në punë mund të paraprini lëvizje të suksesshme. Është një fazë transformimi që kërkon guxim. Në dashuri emocionet janë të thella; ata që kanë pasur keqkuptime mund të sqarohen, nëse lënë mënjanë krenarinë. Shëndeti është i mirë, por duhet të shkarkoni tensionet e grumbulluara.
Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)
Dëshira për ndryshim është e fortë, veçanërisht në sferën profesionale. Vlerësoni mundësitë e reja pa lënë pas dore detajet. Në dashuri keni nevojë për spontanitet dhe ndarje emocionesh; çiftet mund të rizbulojnë entuziazmin, ndërsa beqarët janë të favorizuar në takime. Shëndeti është i kënaqshëm, por aktiviteti fizik do t’ju ndihmojë të ruani energjinë.
Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)
Vendosmëria ju udhëheq në zgjedhjet profesionale dhe ju ndihmon të konsolidoni rezultate të rëndësishme. Është momenti për të ndërtuar me durim. Në dashuri jeni më të hapur, edhe pse ruani një qëndrim të kujdesshëm. Shëndeti kërkon balancë mes punës dhe pushimit; mos e mbingarkoni veten.
Ujori (20 janar – 19 shkurt)
Risitë nuk ju frikësojnë dhe në punë mund të përballeni me situata stimuluese që kërkojnë kreativitet. Pranoni ndryshimin me besim. Në dashuri kërkoni liri, por edhe bashkëpunim të sinqertë; gjeni një pikë të përbashkët mes pavarësisë dhe ndarjes së ndjenjave. Shëndeti është i mirë, falë një qëndrimi pozitiv.
Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Ndjeshmëria është forca juaj dhe ju ndihmon të kuptoni më mirë dinamika komplekse në punë. Është një ditë e përshtatshme për të sqaruar objektivat dhe prioritetet. Në dashuri kërkoni butësi dhe mirëkuptim; çiftet mund të përjetojnë momente të forta emocionale. Shëndeti është i kënaqshëm, por ruani ekuilibrin duke shmangur situata tepër stresuese. /noa.al
