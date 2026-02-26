Avokati i Ilir Metës kërkon Edi Ramën si dëshmitar

Avokati i Ilir Metës, Kujtim Cakrani, foli për mediat pas përfundimit të seancës paraprake në Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO), duke paraqitur qëndrimin e mbrojtjes për disa prej çështjeve ndaj ish-presidentit.
Kërkesë për pushim të çështjes CEZ/DIA
Cakrani deklaroi se për çështjen CEZ/DIA është kërkuar pushimi i procedimit penal, me argumentin se, sipas tij, nuk ekziston fakti penal që implikon Metën.
“Për CEZ kemi kërkuar pushimin e çështjes. Nuk ekziston fakti që e ka bërë zoti Meta,” u shpreh ai.
Pretendime për hetim të paplotë në çështjen e lobimit
Sa i përket hetimeve për lobimin, avokati theksoi se disa persona që i konsideron kyç nuk janë marrë në pyetje, duke përmendur konkretisht Ardian Shatkun, emri i të cilit, sipas tij, përmendet 130 herë në dosje, por nuk është thirrur as nga Prokuroria dhe as nga autoritetet në SHBA.
Ligji i minierave: Kërkesë për rikthim të çështjes për hetim
Për çështjen e ligjit të minierave, ku të akuzuar janë Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi, mbrojtja ka kërkuar kthimin e dosjes për hetime të mëtejshme. Sipas Cakranit, duhet të merren në pyetje të gjithë deputetët që kanë votuar ligjin, si dhe kryeministri Edi Rama, i cili në atë kohë ka deklaruar se ligji do të zgjidhte problemet e minatorëve.
Avokati shtoi se, sipas mbrojtjes, provat dhe aktet mbi të cilat mbështetet akuza kërkojnë vijimin e hetimit.
Seanca e radhës është caktuar më datë 5, në orën 10:00, ndërsa brenda datës 20 pritet të merret një vendimmarrje nga gjykata.
