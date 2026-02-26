Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Avokati i Ilir Metës kërkon Edi Ramën si dëshmitar
Transmetuar më 26-02-2026, 16:50

Avokati i Ilir Metës, Kujtim Cakrani, foli për mediat pas përfundimit të seancës paraprake në Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO), duke paraqitur qëndrimin e mbrojtjes për disa prej çështjeve ndaj ish-presidentit.

Kërkesë për pushim të çështjes CEZ/DIA

Cakrani deklaroi se për çështjen CEZ/DIA është kërkuar pushimi i procedimit penal, me argumentin se, sipas tij, nuk ekziston fakti penal që implikon Metën.

“Për CEZ kemi kërkuar pushimin e çështjes. Nuk ekziston fakti që e ka bërë zoti Meta,” u shpreh ai.

Pretendime për hetim të paplotë në çështjen e lobimit

Sa i përket hetimeve për lobimin, avokati theksoi se disa persona që i konsideron kyç nuk janë marrë në pyetje, duke përmendur konkretisht Ardian Shatkun, emri i të cilit, sipas tij, përmendet 130 herë në dosje, por nuk është thirrur as nga Prokuroria dhe as nga autoritetet në SHBA.

Ligji i minierave: Kërkesë për rikthim të çështjes për hetim

Për çështjen e ligjit të minierave, ku të akuzuar janë Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi, mbrojtja ka kërkuar kthimin e dosjes për hetime të mëtejshme. Sipas Cakranit, duhet të merren në pyetje të gjithë deputetët që kanë votuar ligjin, si dhe kryeministri Edi Rama, i cili në atë kohë ka deklaruar se ligji do të zgjidhte problemet e minatorëve.

Avokati shtoi se, sipas mbrojtjes, provat dhe aktet mbi të cilat mbështetet akuza kërkojnë vijimin e hetimit.

Seanca e radhës është caktuar më datë 5, në orën 10:00, ndërsa brenda datës 20 pritet të merret një vendimmarrje nga gjykata.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...