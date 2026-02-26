Bie nga çatia e banesës, humb jetën 49-vjeçari në Shkodër

Një 49-vjeçar ka humbur jetën këtë të mërkurë, më 26 shkurt, pasi dyshohet se ka rënë aksidentalisht nga çatia e banesës së tij në fshatin Grudë e Re, në Shkodër.
Sipas informacionit zyrtar, rreth orës 14:00, shtetasi me inicialet K. Gj., 49 vjeç, është transportuar me urgjencë nga familjarët në Spitalin Rajonal Shkodër, për të marrë ndihmë mjekësore. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ai nuk ka arritur t’u mbijetojë plagëve të marra.
Nga veprimet e para hetimore dyshohet se ngjarja ka qenë aksidentale, ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave.
Policia konfirmoi më vonë se 49-vjeçari ndërroi jetë në spital si pasojë e dëmtimeve të marra nga rënia.
Njoftimi i policisë, Shkodër:
