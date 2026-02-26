Çfarë po ndodh sot në aksin e bllokuar Librazhd-Prrenjas?

Vijon me ritme intensive në vendin e shembjes masive të dherave në zonën e njohur si “Arat e Gurres”, në aksin Librazhd–Prrenjas.
Autoritetet kanë devijuar rrjedhën e lumit Shkumbin për të shmangur gërryerjen e mëtejshme të bazës së kodrës. Po ashtu, fadroma dhe mjete të rënda janë angazhuar për sistemimin e materialeve të rrëshqitura.
Paralelisht, po kryhen sondazhe gjeologjike për t’i hapur rrugë ndërtimit të një segmenti të ri rrugor prej 1.3 kilometrash, i cili do të mundësojë rikthimin e qarkullimit normal në zonë.
Në terren ndodhen drejtues institucionesh kyçe, mes tyre:
Ami Kozeli, drejtor i Autoritetit Rrugor Shqiptar
Blendian Dalipi, administrator i Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike
Ergys Verdho, drejtor i Hekurudha Shqiptare
Gjithashtu, po kryhet zhvendosja e disa shtyllave të tensionit të lartë, të prekura nga erozioni, për të garantuar vijimësinë e furnizimit me energji elektrike në zonë.
Autoritetet bëjnë thirrje për kujdes maksimal dhe shmangie të lëvizjeve të panevojshme deri në stabilizimin e plotë të situatës.
