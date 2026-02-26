Eurodeputeti gjerman: Rasti i Belinda Balluku rrezikon integrimin e Shqipërisë në BE

Gjatë mbledhjes së Komisionit për Punët e Jashtme në Parlamenti Europian, eurodeputeti gjerman Michael Gahler deklaroi se zhvillimet e fundit në Shqipëri, veçanërisht rasti i Belinda Ballukut, ngrenë pikëpyetje serioze mbi zbatimin e shtetit të së drejtës dhe mund të ndikojnë në procesin e integrimit europian të vendit.
Gahler theksoi se vizita e delegacionit në Shqipëri ofroi një panoramë të qartë mbi situatën në terren, duke nënvizuar se progresi në negociatat me BE-në duhet të matet me rezultate konkrete dhe jo me deklarata politike.
Sipas tij, shqetësimet e ngritura nga organizatat e shoqërisë civile flasin për ekzistencën e strukturave të rrënjosura korruptive dhe lidhjeve me krimin e organizuar, të cilat – sipas informacioneve të paraqitura – shtrihen deri në nivelet më të larta të pushtetit.
Eurodeputeti solli si shembull rastin e Ballukut, duke theksuar se, megjithëse Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë u shpreh se SPAK kishte të drejtë të vepronte, mazhoranca parlamentare refuzoi heqjen e imunitetit.
“Kjo tregon qartë qëndrimin kur bëhet fjalë për përballjen me pretendime serioze dhe hetime në këtë fushë. Duhet të insistojmë që parimi i shtetit të së drejtës të zbatohet pa përjashtim për të gjithë, përpara çdo hapi drejt anëtarësimit”, u shpreh Gahler.
Ai shtoi se Bashkimi Europian nuk mund të pranojë në strukturat e tij vende ku mekanizmat problematikë vijojnë të funksionojnë pa u çmontuar, duke theksuar se zbatimi real i reformave mbetet testi kryesor për ecurinë e negociatave.
