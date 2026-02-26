Protesta për pronat në Rrjoll, arrestohen sërish disa banorë

Disa banorë të Rrjollit janë shoqëruar dhe arrestuar sërish nga policia pas protestave të vazhdueshme kundër ndërtimit të një resorti turistik në zonë. Ata kundërshtojnë projektin, duke pretenduar se toka është dhënë mbi bazën e dokumenteve të falsifikuara dhe me pronarë fiktivë. Reagimi i protestuesve
Nga brenda fugonit të policisë, një prej protestuesve publikoi një video në rrjete sociale, ku dëgjohen deklarata të forta në mbrojtje të pronës:
“Do t’i mbrojmë deri në vdekje!”
“Nuk do ta dorëzojmë tokën tonë.”
“Veç liri do ketë…”
Banorët shprehen të vendosur për të vijuar rezistencën ndaj projektit, duke theksuar se toka është pronë e trashëguar dhe se nuk do të lejojnë ndërtimin e resortit.
Tensionet në zonë
Protestat kanë vijuar prej disa ditësh dhe janë shoqëruar me përplasje verbale dhe tensione në terren. Autoritetet nuk kanë dhënë ende një reagim të detajuar mbi arrestimet e fundit, ndërsa pritet që çështja të ndiqet edhe në rrugë ligjore nga përfaqësuesit e banorëve.
Situata në Rrjoll mbetet e tensionuar, me komunitetin lokal që kërkon pezullimin e projektit dhe verifikimin e dokumentacionit të pronësisë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd