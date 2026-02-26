‘Video-skandali’ në Bashkia e Kukësit: Safet Gjici i drejtohet Kushtetueses

Ish-kryebashkiaku i Kukësit, Safet Gjici, ka depozituar kërkesë në Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë, duke kërkuar shfuqizimin e vendimit të formës së prerë dhe shpalljen e tij të pafajshëm për veprat penale “shpërdorim detyre” dhe “korrupsion pasiv”.
Dënimi dhe ecuria gjyqësore
Gjici u dënua nga Gjykata e Posaçme e Apelit më 24 qershor 2024 me 4 vite e 6 muaj burg, lidhur me skandalin e publikuar në ambientet e bashkisë. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, ai përfitoi ulje dënimi në 3 vite burg.
Lirimi dhe masa aktuale
Më 19 maj 2025, Gjici u lirua nga burgu për arsye shëndetësore, pasi kishte kryer rreth 23 muaj në qeli. Aktualisht, ai po vuan pjesën e mbetur të dënimit në masën e sigurisë “arrest në shtëpi”.
Çështja tashmë pritet të shqyrtohet nga Gjykata Kushtetuese, e cila do të vendosë nëse do të pranojë kërkesën për rishikim të vendimit.
