‘Video-skandali’ në Bashkia e Kukësit: Safet Gjici i drejtohet Kushtetueses
Transmetuar më 26-02-2026, 15:07

Ish-kryebashkiaku i Kukësit, Safet Gjici, ka depozituar kërkesë në Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë, duke kërkuar shfuqizimin e vendimit të formës së prerë dhe shpalljen e tij të pafajshëm për veprat penale “shpërdorim detyre” dhe “korrupsion pasiv”.

Dënimi dhe ecuria gjyqësore

Gjici u dënua nga Gjykata e Posaçme e Apelit më 24 qershor 2024 me 4 vite e 6 muaj burg, lidhur me skandalin e publikuar në ambientet e bashkisë. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, ai përfitoi ulje dënimi në 3 vite burg.

Lirimi dhe masa aktuale

Më 19 maj 2025, Gjici u lirua nga burgu për arsye shëndetësore, pasi kishte kryer rreth 23 muaj në qeli. Aktualisht, ai po vuan pjesën e mbetur të dënimit në masën e sigurisë “arrest në shtëpi”.

Çështja tashmë pritet të shqyrtohet nga Gjykata Kushtetuese, e cila do të vendosë nëse do të pranojë kërkesën për rishikim të vendimit.

