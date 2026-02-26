Arrestohet ‘skifterja’ e Tiranës

Policia e Tiranës ka arrestuar në flagrancë shtetasen R. S., 26 vjeçe, e njohur me precedentë penalë për vjedhje, e dyshuar për tre episode grabitjeje gjatë muajve janar–shkurt 2026.
Çfarë dyshohet se ka kryer
Sipas njoftimit zyrtar të Policisë:
07.02.2026 – Vjedhje me dhunë në një subjekt tregtar.
20.02.2026 – Vjedhje me dhunë e një shume parash ndaj një shtetasi.
03.01.2026 – Vjedhje në një tjetër subjekt.
Nga pamjet e publikuara, 26-vjeçarja shihet duke marrë para në një farmaci dhe duke u përplasur fizikisht me punonjësen që tentoi ta ndalonte. Po ashtu, dyshohet se ka marrë xhiron ditore në një biznes tjetër dhe para nga një person.
Operacioni policor
Arrestimi u realizua në kuadër të operacionit të koduar “Intervali”, pas denoncimeve të qytetarëve dhe veprimeve hetimore të kryera nga Komisariati i Policisë Nr. 2.
Shtetasja rezulton e dënuar më parë për të njëjtën vepër penale dhe, sipas policisë, ishte aktualisht me masë sigurie “arrest në shtëpi”.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme, ndërsa hetimet vijojnë për të verifikuar nëse ajo mund të jetë e përfshirë edhe në raste të tjera.
