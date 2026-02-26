Ja bisedat e shqiptares me Epstein, si u njohën dhe takimet sekrete! (Foto+bisedat)

Modelja Misse (Beqiri) Maloku ishte vetëm 25 vjeçe kur takoi Jeffrey Epstein, aktualisht njeriu më i përfolur në botë.
Ajo është shqiptarja e parë femër deri tani që rezulton se ka pasur kontakte me të.
Nga bisedat e tyre të publikuara dyshohet se mes tyre kishte një relacion jo vetëm shoqëror, por edhe diçka më shumë, pasi flisnin për gjëra personale dhe i drejtoheshin njëri-tjetrit me fjalë të ngrohta.
Në dosjet e publikuara nga Departamenti i Drejtësisë, emri i saj përmendet në 204 shkresa tashmë të bëra publike, ku edhe pse disa janë të redaktuara, emri i saj i plotë në shumë prej tyre ka mbetur i ekspozuar.
Sipas komunikimeve, rezulton se ajo ka kontaktuar me Epstein më 8 shtator 2011, që është edhe emaili i parë, ku vetëprezantohet pasi i ishte propozuar ta kontaktonte nga B. Tancredi.
EMAIL: “Përshëndetje Jeffrey, jam Misse, një shoqe e Tancredit. Ai më tha të të shkruaj në lidhje me qëndrimin tim në Nju Jork. Mikpritja juaj vlerësohet shumë! Do të mbërrij më datë 10 dhe do të largohem më datë 18. Tancredi më ka folur shumë për ju dhe për faktin sa shumë ju vlerëson, dhe mezi pres të takohemi.
Me respekt,
Missi.”
Këtij emaili i është përgjigjur asistentja personale e Jeffrey Epstein, shtetasja Lesley Groff, e cila ka vijuar komunikimet duke i kërkuar fotografi dhe të dhëna për shqiptaren e rritur në Suedi dhe Angli.
Pas disa shkëmbimeve me email, në komunikim hyn edhe vetë Epstein, i cili kishte vetëm pak muaj që kishte përfunduar dënimin prej 18 muajsh për pedofili, por që në qeli kishte qëndruar 13 muaj.
EMAIL: “Përshëndetje Misse,
A mund të më dërgosh, të lutem, detajet e mbërritjes tënde në Nju Jork nesër? Kam rregulluar që gjatë qëndrimit tënd të akomodohesh në një nga apartamentet e tij për mysafirë. Adresa është 301 E 66th St. Do të jesh në apartamentin 4M. Portieri do të ketë një letër për ty me kodin e hyrjes së apartamentit; ne nuk përdorim çelësa, por tastierë me kod për të hyrë. A mund të më japësh edhe numrin tënd të telefonit?”
Bisedat mes tyre vazhdojnë në datat në vijim, kur Misse Beqirit i organizohet udhëtimi drejt Nju Jorkut për t’u takuar me Epstein më 16 shtator 2011.
Për të gjitha, sipas dosjes që “Ma Shqip” ka lexuar, është marrë asistentja e Epstein, Groff, deri te makina që e pret në aeroport, sistemimi i saj në një nga apartamentet e Epstein për miqtë në Nju Jork dhe më 17 shtator 2011 takimi i tyre në vilën e Epstein në Manhattan në orën 20:30.
Pas këtij takimi bisedat kanë vazhduar, ku modelja shqiptare ka mbajtur kontakte direkte me Epstein, për të cilat në komunikime vërehet afrimitet, aq sa ai i kërkon ndonjë shoqe në Milano për ta takuar, pasi vetë ajo ndodhej larg.
Nga komunikimet, modelja i thotë se kishte folur me një shoqe të saj, por ajo kishte frikë pasi kishte të dashur.
Komunikimet vazhdojnë me plane për takime në Paris, Karaibe apo me personazhe të njohur të botës së modës në SHBA për të vijuar karrierën si modele.
EMAIL: “Më 26 shtator 2011, në orën 16:19, Misse Begin shkroi:
Zemër, e humba telefonin… lol
Jam në Suedi, kam punë këtu këtë javë, më 10-ën po nisem për në Milano.
Si je? Po mendoja për ty dje…
Xxx”
Në një moment modelja i thotë se po dilte me një djalë, por nuk kishte mendje për gjëra serioze, ndërsa Epstein e pyet se kush ishte ai.
EMAIL: “Më 26/09/2011, në orën 13:56, Jeffrey Epstein shkroi:
Jam në Paris, ku je?
Sapo mbërrita sot në shtëpi për Krishtlindje. Jam ende beqare, kam dalë me dikë, por nuk jam gati për asgjë serioze ende…
Besoj se udhëtimet po ma bëjnë pak rrëmujë jetën…
Ku je ti?”
EMAIL: Më 23/12/2011, në orën 22:26, Jeffrey Epstein shkroi:
“Ku je dhe si e ka emrin ai?”
Komunikimi i fundit në dokumentet e publikuara është më 22 mars 2012, por nuk dihet nëse ka të tjera përveç këtyre tashmë publike.
Misse Beqiri sot rezulton 39 vjeçe dhe është nënë e dy fëmijëve.
Ajo ka qenë e martuar më parë me portierin danez të Manchester United, Anders Lindegaard.
Në vitin 2016 ishte pjesë e reality show-t në Angli “The Real Housewives of Cheshire”. Ajo është rritur në Suedi, megjithëse familja e saj është me origjinë nga Kosova.
