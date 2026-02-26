Arrestohen babë dhe bir! Gjykata i kishte dënuar për trafikim droge në Itali!

ITALI- Policia italiane në Bernalda, Matera të Italisë, ekzekutoi tre urdhër-arreste kundër disa personave të dënuar për trafikimi të drogës të kryera midis viteve 2019 dhe 2020. Për pasojë, në pranga ranë , babë dhe bir shqiptarë, 60 dhe 32 vjeç, të dënuar për komplot për trafik dhe vepra të shumëfishta penale të trafikimit të drogës.
Sipas medias italiane Il Mattino, oficerët sekuestruan një total prej mbi 50,000 eurosh cash, të cilat dyshohet se burojnë nga aktiviteti i jashtëligjshëm, gjithashtu dhe 20 gramë kokainë. Dy shqiptarët u transferuan në burgun e Materës. I treti ishte një 19-vjeçar italian, të cilit iu gjetën 3,400 euro në para cash dhe u akuzua për posedim me qëllim trafikimi, informon media italiane.
Artikulli i plotë nga Il Mattino:
Në Bernalda (Matera), policia ekzekutoi tre urdhër-arreste kundër individëve të dënuar për vepra penale të trafikimit të drogës të kryera midis viteve 2019 dhe 2020. Dy shtetas shqiptarë, një baba dhe bir i moshës 60 dhe 32 vjeç, u dënuan për komplot për trafik droge dhe vepra të shumëfishta penale të trafikimit të drogës. Gjatë kontrolleve, Skuadra Flying Squad sekuestroi një total prej mbi 50,000 eurosh në para të gatshme, që besohet të jenë të ardhura nga aktiviteti i paligjshëm, dhe afërsisht 20 gramë kokainë, si dhe materiale paketimi për drogë. Një 19-vjeçar italian u identifikua gjithashtu në një pronë të zënë nga njëri prej personave të arrestuar, të cilit iu gjetën 3,400 euro në para të gatshme dhe u akuzua për posedim me qëllim trafikimi. Dy shtetasit shqiptarë u transferuan në burgun e Materës., shkruhet në artikul
