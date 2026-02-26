DIREKT | ‘Jemi në situatë komplekse’. Rama paralajmëron se nuk e lëshon Ballukun

Në përditësim
12:18 | Rama flet për Ballukun, paralajmëron se nuk ka ndërmend ta lëshojë"
"Belinda Balluku ma ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen, që në fillim kur u akuzua jo për korrupsion, por për pabarazi në tenderë.
E kam hedhur unë poshtë kategorikisht dhënien e dorëheqjes. Sepse unë kam bindjen se në këtë fazë të jetës institucionale, ne nuk mund të hyjmë në vallen e dorëheqjes automatike, por ne do vazhdojmë punën tonë dhe ata të tyren.
SPAK po bën një dëm të madh për administratën.
12:05
Rama: Në historinë e Prokurorisë së Posaçme ka vetëm 10 akuza për korrupsion, 16 për shpërdorim detyre dhe 15 raste për pabarazi në tenderë dhe ankande publike. Flas për akuza, jo për dënime. 85 për qind e rasteve i përkasin mandatit të parë dhe të dytë.
12:04 –
Ankohen për deklaratat e mia duke thënë që faktori politik të mos ushtroj presion ndaj drejtësisë. Unë nuk jam aktor politik, por jam kryeministri i dalë nga një votë popullore, si faktori qeverisës më mbështetës i drejtësisë dhe më i ndjeshëm ndaj gabimeve të saj. Në thelb, unë ngre probleme serioze që duhet të rregullohen për reformën në drejtësi. Fjala presion është shumë e madhe kur thuhet ndaj meje që jam një garant i pavarësisë së drejtësisë; duhet të kuptojnë se ku ishin fjetur kur paraardhësi im i shenjtë ofendonte dhe dëmtonte.
12:00 Rama nuk përmbahet, i quan prokurorët dhe gjyqtarët si burracakë dhe shpatarakë mjeranë.
Këto janl fjalët e mia jo si qytetar i thjeshtë por si kryeministër i një vendi ku kura është bërë më e rrezikshme se sëmundja, tha Rama.
Ai u kërkoi prokurorëve dhe gjyqtarëve që të jenë jo thjeshtë të pavarur, por të mos bëhen palë me akuzën.
11:58
Rama nuk ndalet në kritikat e forta për drejtësinë: Nuk është as e paanshme dhe nuk është as profesionale. Është si qeveria shqiptare e vitit 1992. Nuk merr notën kaluese, është midis 0 deri 4.
Paradoksi është se ndërkohë që falë nesh janë, qeveria jonë goditet si më e korruptuara dhe baltoset si më e korruptuara.
11:47
U shkohet në banesë për kontroll natën e vitit të Ri, apo duke e thirrur në prokurori për të pranuar faje që nuk i ka bërë me preson, ai është preson… ç’është ky hall që thirren njerëzit nga puna me tufa, në orar të punës, e mbahen atje me orë të tëra pa pyetur ore keni ndonjë punë ju? Keni ndonjë mbledhje? Afat?
Se për të njëjtin shtet punojmë. Dhe thirren kur në fakt duhet të jenë në krye të detyrës për emergjenca natyrore, a thua se vetëm prokurorët punojnë për shtetin. Njerëzit kanë të drejtë të prezumohen të pafajshëm dhe të hetohen në gjendje të lirë deri sa të provohet faji
11:42 – Rama: Pezullimi i Belindës, ndërhyrje brutale në pushtetin legjislativ
Çfarë është përveçse ndërhyrje brutale pezullimi i ministrit me një vendim të një seance paraprake pa gjyq? Një ndërhyrje gjymtuese në territorin e pushtetit legjislativ është edhe përpjekja e një shoqate gjyqtarësh për të rritur pagat e veta me gjyq, apo vendimi i Gjykatës Kushtetuese për ndarjen e komisioneve parlamentare.
11.30
Rama përmend vendime gjyqtarësh duke atakuar dhe ndërkombëtarët që dalin me qëndrim të prerë kundër ndërhyrjeve dhe sulmeve e presioneve ndaj drejtësisë.
11:27
Këtu sot do them vetëm një të njëmijtën e atyre që kam për të thënë për drejtësinë, tha Rama duke nënkuptuar kështu se ai di shumë më tepër gjëra sesa po bën publike, tha Rama.
"Unë sot do them vetëm 1 të 1000 e atyre që ka për të thënë për ndërhyrjet jo vetëm të pajustifikueshme, por edhe të panevojshëm të gjyqësorit në punët e ekzekutivit dhe legjislativit. Shteti ka 3 pushtete të pavarura nga njëri-tjetri dhe nëse njëri ndërhyn te punët e tjetrit, shteti nuk funksionin si duhet. Pikërisht sepse ne besojmë që kur Kushtetuta thotë që ka tre pushtete të pavarura dhe këto tre pushtete nuk mund të jenë në letër siç mund të ishin përpara se ne të bënim gjithçka çfarë kemi bërë, por duhet të jenë realitet, kjo shumicë i hyri detit në këmbë dhe ne i dhamë pavarësinë reale pushtetit gjyqësor. Unë nuk bëhem kurrë pishman, pavarësisht lloj-lloj bombash artizanale që kurdisen nga prokurorë e gjykatës lart e poshtë nëpër Shqipëri, të cilët shija e pavarësisë reale i deh, i mjegullon arsyen dhe i nis në drejtime që cenojnë pavarësinë e pushteteve të tjera, duke i bërë shkelës të lirisë dhe të drejtave të njeriut.
Kanë prerë fletëarreste në tufa për çështje që në rastin më të mirë nuk janë penale, dhe në rasti më të keq mund të hetohen në gjendje të lirë, siç ishte rasti i Durrësit, ku vetëm prokurori mbeti pa i prerë vetës fletëarrest, ndërkohë që dhjetëra fletë të prera nuk u kursye as deri dhe një punonjëse model e shtetit, 5 vjet në luftë me kancerin dhe një fëmijë në gji.
Por edhe fletëthirrje për absurditete të skajshme, siç është një rast emblematik në Tiranë ku një ndërtues pa leje, të cilit i është konfiskuar ndërtimi për të strehuar një agjenci shtetërore ka gjetur rrugë e prokurorisë për të kallëzuar shtetin dhe është hapur çështje penale për punonjësit e shtetit që bënë procesin për të futur agjencinë e shtetit në godinën e futur pa leje.
Me siguri do thonë që sapo kam ndërhyrë në punët e drejtësisë, por në asnjë mënyrë jo. Unë këtu do them 1 të një mijtën e atyre që kam për të thënë për ndërhyrjet e pajustifikueshme dhe panevojshme të gjyqësorit në ekzekutiv.
11:20
Rama akuzoi prokurorët se kanë dalë nëpër Shqipëri duke prerë dhe ekzekutuar fletë arreste me tufa siç cilësoi ai.
Kryeministri tha se këta prokurorë janë duke e bërë këtë në kuadrin e etheve të garës për të rinovuar mandatet e tyre në SPAK, pasi së afërmi u skadojnë afatet e mandateve të tyre.
"Tani ka filluar edhe një lëvizje sportive prokurorësh lartë e poshtë nëpër Shqipëri të cilët janë turrur në garën për mandatin e ardhshëm dhe të afërt të SPAK, duke prerë fletë arreste me tufa për çështje që në rastin më të mirë nuk janë fare çështje penale dhe në rastin më të keq kudonë botën që na rrethon, hetohen në gjendje të lirë.
Siç ishte rasti emblematik i Durrësit ku vetëm prokurori mbeti pa i prerë vetes fletën e arrestit, ndërkohë që në dhjetëra e dhjetëra fletësh të prera nuk u kursye as një punonjëse model e shtetit 5 vjet në luftë me kancerin dhe me fëmijën në gji. Apo duke shpërndarë fletë-thirrje në prokurori që i ngjajnë biletave të teatrit.
11:14
"Jam besim plotë që do ta kalojmë dhe këtë test, pavarësisht shkopinjve nën rrota dhe tymit të bombave artizanale, e kam për të gjitha bomba artizanale që plasin përditë, duke hedhur përpjetë kapakët e 700 tenxhereve mediatike".
11:04
Rama:
Sot jemi në këtë mbledhje të posaçme të fundmuajit ku këtë radhë do të jetë qeveria që do të raportojë përpara grupit.
Dua të flas sot me ju, duke përfituar nga prania e publikut, mbi opinionin që është krijuar me situatën komplekse ku ndodhemi.
Vendi ynë pas një fitoreje historike nga ana jonë, pas çeljes të të gjithë grupkapitujve në një kohë rekord, si dhe pas zhvillimeve që lidhen me ecurinë dhe me fatin e reformës në drejtësi, aq edhe me fatin e shtetbërjes demokratike të Shqipërisë në BE. Unë besoj që duhet të shohim së bashku në një udhëkryq të ri,
Ekonomia po ecën në një rrugë të qëndrueshme e cila në harkun e 35 viteve është e pakrahasueshme me vitet e mëparshme.
Ndërkohë që projektet në zhvillim apo në plan për këto mandate, janë më të shumta dhe më domethënëse nga impakti, udhekryqi ku ndodhemi sot paraqet sipas meje disa rreziqe ku duhet nje adresim i vendosur dhe nje discipline nga ana jone dhe kur them discipline e nis me ne ketu sepse perndryshe shqiiperia rrezikon te beje vend numero nga gjitja qe kerkon amaneti i Skënderbeut dhe Ismail Qemalit.
Çdo mbetje vend numëro për Shqipërinë sot është rënie e trendit të fuqisë ekonomike apo respektimit të vendit ndërkombëtarisht.
Rreziku që ne të bëhemi irrelevant qëndron në momentin kur ne jemi më relevant si asnjëherë.
Ky nuk është një udhëkryq dilemash strategjike apo raportesh të ndryshuara të forcave por erëra që rrezikojnë të na mpijnë dhe ne të rrëzohemi me këmbët tona. I ka ndodhur më parë në të tjera vende dhe partive më të mëdha. Sot po sprovohet faktikisht aftësia jonë udhëheqëse, pjekuria politike dhe shoqërore. E para e familjes tonë politike, por edhe krejt vendit.
11:00
Kryetari i Partisë Socialiste, njëherësh Kryeministër, Edi Rama, mblodhi sot në Pallatin e Brigadave, grupin parlamentar të Partisë që drejton, për të vulosur përfundimisht fatin e Belinda Ballukut.
Në mbledhjen që mbahet në Pallatin e Brigadave, Rama kërkoi të unifikojë qëndrimin e partisë në pushtet për fatin e zëvendëskryeministres Belinda Balluku.
Kjo lëvizje erdhi pas vendimit të Këshillit të Mandateve, i cili refuzoi kërkesën e Prokurorisë së Posaçme për heqjen e mandatit të deputetes. Më 5 mars, socialistët duhet të vendosin në Parlament nëse do të lëshohet Balluku, por që të ndodhë kjo, më parë duhet ta shpallë Rama dhe pikërisht kjo pritet të ndodhë sot në mbledhjen maratonë të socialistëve.
Kjo mbledhje është e para për nga rëndësia që nga 2017 kur u mblodhën ngjashëm, atë radhë për fatin e Saimir Tahirit, të cilin nuk e lëshuan. Atëherë, për kërkesën e Prokurorisë të Krimeve të Rënda që sot njihet si SPAK, vartësit e Ramës votuan vetëm për heqjen e imunitetit të ministrit të Punëve të Brendshme Saimir Tahiri si dhe vijimin e hetimeve, por jo për arrestimin e tij.
Programi i ngjeshur i mbledhjes së sotme përfshin raportim nga të gjithë ministrat e kabinetit qeveritar të Ramës.
Vijon…
